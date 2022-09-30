В Жатае ввели новую канализационно-очистную станцию

В поселке Жатай, вблизи города Якутска, построена новая станция биологической очистки стоков. С ее вводом будет решена давняя экологическая проблема, связанная с попаданием сточных вод в реку Лена, на берегу которой находится населенный пункт.

Объект построен по указу об экологическом благополучии Главы Якутии. Для реализации проекта было подписано концессионное соглашение между региональным Правительством, городским округом «поселок Жатай», МУП «Жатайтеплосеть» и АО «Водоканал».

«Не ошибусь, если скажу, что это событие мы ждали без малого десятки лет. Старые очистные сооружения были построены в 70-х и 80-х годах и, безусловно, требовали обновления. И сегодня наконец-то решится проблема, которая долгие годы волновала экологов и всех нас. Вопросам экологии в последние годы мы уделяем большое внимание. Думаю, о многом говорит то, что первым указом Айсена Сергеевича Николаева при вступлении в должность главы республики стал Указ об экологическом благополучии. Именно в рамках этого стратегического документа построена эта станция очистки и другие объекты по всей Якутии», — отметил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

Стоимость объекта составляет 419,16 млн рублей. 57,79 млн направлено из бюджета республики, 20,03 млн — из бюджета муниципального образования, 89,84 млн — концессионером, которым выступает АО «Водоканал». А значительная часть средств в размере 251,4 млн рублей выделена Государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

«Жатай на особом счете у Фонда. Это первый город в России, который полностью избавился от аварийного жилья. Это город, где реализовались проекты по энергоэффективному жилью. Сегодняшний объект позволит оставить будущим поколениям хорошее состояние окружающей среды. Это самое главное. Якутия в последнее время отличается тем, что не подводит, и на неё можно положиться», – отметил директор департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Радченко, который приехал на открытие.

оч

Это первая очередь масштабного проекта. В сутки станция может очищать 1500 кубометров сточных вод, чего пока достаточно для поселка с населением свыше 11 тысяч человек. С реализацией второго этапа мощность может быть увеличена до 3 тысяч кубометров.

Станция представляет собой новый современный комплекс очистных сооружений, применяющий механическую, полную биологическую очистку, доочистку с использованием иммобилизованной микрофлоры, тонкую очистку с использованием дисковых систем, обеззараживание очищенных сточных вод на УФ-установках.

«Это событие является важным шагом по обеспечению экологического благополучия поселка, повышению качества жизни людей. Благодаря современному оборудованию на станции проводится полная биологическая и тонкая очистка сточных вод, обеззараживание ультрафиолетом. Таким образом, в реку Лену возвращается чистая вода. Сегодня, несмотря на сложные времена, «Водоканал» продолжит свою миссию по обеспечению качественным, надежным водоснабжением и водоотведением жителей нашей республики», – подчеркнул главный инженер АО «Водоканал» Андрей Аммосов.