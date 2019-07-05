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В Жатае установлен памятный камень капитану Михаилу Спиридонову

5 июля на аллее Ленских капитанов в Жатае открыт памятный камень Герою Социалистического труда, кавалеру орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, золотой медали «Серп и Молот», высшего Ордена РС(Я) «Полярная звезда», заслуженному работнику транспорта Российской Федерации, заслуженному работнику народного хозяйства РС(Я), Почетному гражданину РС(Я), Почетному гражданину Кобяйского улуса Михаилу Фёдоровичу Спиридонову.

Михаил Фёдорович родился 31 декабря 1930 года в урочище Танаринское Мукучинского наслега Кобяйского района Якутской АССР.

В победном 1945 году он, 15-летним подростком, нанялся рядовым матросом к легендарному капитану Афанасию Даниловичу Богатыреву. Тогда по Лене ходили колёсные пароходы, и работа у юного Михаила была не из лёгких. Однако, рано оставшись сиротой, сполна познав все тяготы жизни, он с детства научился быть самостоятельным и под руководством прославленного наставника сумел получить отличные практические навыки.  

Огромная целеустремленность к своей мечте приводит его в стены Якутского речного техникума, затем – Благовещенского речного училища, по окончании которых шаг за шагом он проходит большой трудовой путь от матроса до капитана одного из самых крупных транспортных предприятий России – Ленского объединенного речного пароходства.

Где бы ни работал Михаил Федорович, на буксире «Юпитер», танкерах «50 лет ЯАССР» или «Советская Якутия», команды его судов всегда входили в число лидеров пароходства, систематически перевыполнявших навигационные планы, пропагандистов передового опыта, неизменно становившихся победителями социалистического соревнования среди речников Якутии. Энтузиазм и трудоспособность его команды во многом определялись не только организаторскими способностями капитана, но и тем, что М.Ф. Спиридонов ценил и опирался на свой коллектив, лично общался с членами экипажа, умел их слушать, поддерживал молодежь, их инициативы, справедливо усматривая в ней будущее пароходства. Как опытный речник, он также считал своим святым долгом учить их незыблемым флотским традициям, ведь самое главное на реке – «один за всех и все за одного». Однажды капитану Спиридонову на деле пришлось доказывать жизненную необходимость этих слов, когда в далеком 1976 году в устье реки Яны разразилась трагедия. Тогда ему пришлось спасать в ночное время, в условиях снегопада и сильнейшего шторма экипажи двух судов – танкера и сухогруза, терпевших бедствие вследствие внезапно налетевшего урагана. Только благодаря его личной отваге, мужеству и мастерству успели вовремя снять людей и предотвратить трагедию.

Государство и общество достойно оценили безупречную службу капитана. За выдающиеся заслуги в развитии речного флота и высокопроизводительный труд в перевозке народнохозяйственных грузов 4 мая 1971 года ему присвоено звание «Герой Социалистического Труда». Нелегкую капитанскую работу он успешно совмещал с общественной деятельностью. Дважды избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР.

В течение 60-ти лет судьба М.Ф. Спиридонова крепко связана с водной стихией: даже после капитанского мостика на различных судах, не в силах расстаться с любимой рекой, он стал начальником судоходной инспекции Ленского бассейна, капитаном-наставником Ленского бассейнового управления водных путей и сообщения. Прекрасно разбираясь в тонкостях своего дела, целенаправленно добивался расширения движения за безопасность судоходства на всех реках Якутии. Охотно передавал новому поколению капитанов профессиональные знания и многолетний опыт. Он не понаслышке знал, что их труд определяет, по большому счету, качество и результативность работы всех речников в целом.

В 2011 году Михаил Федорович был включен в состав членов Высшего Совета старейшин Республики Саха (Якутия). 

22 октября 2013 года был создан Общественный Совет ОАО «ЛОРП» и Спиридонов становится его активным членом, направляя работу Совета в нужное русло, нацеливая Ленское пароходство на модернизацию и судостроение, на обновление флота, на воспитание молодых кадров речников.

Михаил Федорович всегда активно участвовал во всех мероприятиях родного Ордена Трудового Красного знамени Ленского объединенного речного пароходства, всегда был для нас надёжным товарищем, мудрым наставником, честным и открытым человеком, готовым поддержать в трудную минуту. 

В августе прошлого года Михаил Фёдорович после продолжительной болезни скончался на 88-ом году жизни в г. Якутске. Сегодня открывая памятный камень М.Ф.Спиридонову, коллектив ПАО «ЛОРП» отдаёт дань уважения легендарному речнику Ленского бассейна.

Источник: Пресс-служба ПАО «ЛОРП»
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