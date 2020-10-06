В Жатае сыграют в гигантские шахматы

В Якутии в поселке Жатай теперь можно сыграть в шахматы. 7 октября на центральной площади откроется новый архитектурный объект – уличная шахматная доска.

Площадь шахматного поля – 16 м², а высота фигур – более одного метра. При этом вес фигур небольшой – около двух килограмм – их легко поднимут как взрослые, так и дети. Игровые клетки выполнены из высококачественной и надежной брусчатки российского производителя «Выбор». Точно такую же использовали на объектах благоустройства на Олимпиаде в Сочи, Чемпионате мира по футболу–2018, Универсиаде в Красноярске.

Площадка открывается в формате благотворительного проекта «Шахматы в города». Его цель – благоустроить скверы и парки в разных городах страны и заинтересовать жителей интеллектуальным спортом.

– Прекрасно, что наш проект расширяется. Теперь шахматная доска появится в Жатае и станет частью обновленной центральной площади, – рассказывает Владислав Черкашин, коммерческий директор компании «Гранит-Гранат», которая участвует в благоустройстве общественных пространств в городах Якутии. – Я рад, что в республике поддержали нашу инициативу. Надеюсь, уличные шахматы будут популярны среди жителей. Мы, в свою очередь, готовы помогать развитию шахматного движения в регионе.

Первая партия на новом шахматном поле в Жатае состоится 7 октября между профессиональными шахматистами и архитекторами центра компетенций по вопросам городской среды LETO.

Проект организован при поддержке центра компетенций по вопросам городской среды LETO.