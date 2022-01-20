В Жатае наградили командиров судов

20 января генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов провёл выездное совещание на Жатайском судоремонтном заводе по вопросам строительства плановых объектов, судоремонтных работ и подготовки флота к предстоящей навигации. Вместе с исполнительным директором пароходства Сергеем Емельяновым и директором ЖСРЗ Виктором Шадриным были осмотрены строительные площадки ремонтно-механического и судокорпусных цехов, газовых котельных и слип.

Виктор Шадрин доложил, что все работы ведутся согласно графика, с 1 февраля на саморемонт выходят экипажи судов и подготовка флота вступит в активную фазу.

В этот же день Сергей Ларионов вручил заслуженные награды командирам жатайских судов. За полувековой ответственный труд «Флотским крестом» удостоен старший механик т/х «Механик Кулибин» дочернего предприятия «Ленатурфлот» Владимир Подшивалов, который трудится на данном теплоходе ровно 40 лет. На сегодняшний день – это подтвержденный факт самого длительного стажа работы на одном теплоходе в республике.

Благодарность Правительства Республики Саха (Якутия) за заслуги в социально-экономическом развитии Якутии, за многолетний и добросовестный труд объявлена капитану ледокола «Капитан Бородкин» Павлу Адаменко, который пришёл в экипаж рулевым мотористом и отработал уже 17 навигаций. В завершающий этап навигации 2021 года ледокол «Капитан Бородкин» выполнял правительственную задачу по обеспечению перевозок автомашин с медицинским кислородом для нужд медучреждений республики в период ледостава через реку Лена. Ледокол работал с 3 ноября до 23 декабря.

Знаком отличия «Гражданская доблесть» отмечен 30-летний добросовестный труд капитана-механика т/х «СК-2026» Андрея Бекк, экипаж которого работает безаварийно, из года в год перевыполняя производственные задания.

Сергей Ларионов поздравил жатайских командиров судов с заслуженными наградами и пожелал коллективу судоремзавода справиться с поставленными задачами 2022 года.