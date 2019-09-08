В Жатае к 15-ти часам 30,99% избирателей определились со своими кандидатами

В городском округе «поселок Жатай» в единый день голосования выбирают главу поселка и депутатов Окружного совета. На 15.00 часов приняли участие 30,99% избирателей.

В поселке Жатай к избирательным урнам подошли 1 715 избирателей из 5 534 человек, имеющих право на голос, то есть 30,99 % голосующих определились со своими кандидатами.

Напомним, на должность главы поселка претендуют 7 кандидатов, а на мандаты депутатов Окружного совета 64 человека.