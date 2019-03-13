В Жатае идет подготовка к строительству высокотехнологичной судоверфи

В Жатайском судоремонтном заводе полным ходом идут работы по подготовке площадки для строительства судоверфи, сообщает пресс-служба ЛОРПа.

К настоящему времени демонтированы здания отдела главного механика и недостроенного в 80-е годы эллинга, попадающие под застройку.

«Главная задача пароходства — полностью подготовить территорию завода под строительство верфи. В настоящее время, помимо подготовки судов к предстоящей навигации, силами работников Жатайской БТЭФ ведутся работы по сносу, расчистке площадей и вывозу мусора, проводится ремонт объектов. Далее будет объявлен тендер и определен подрядчик. Наша задача — подготовка территории, и мы это сделаем качественно и в срок», — сказал директор предприятия Сергей Ларионов.

Торжественная установка первой сваи строительства верфи планируется на середину апреля, после чего планируется начать строительство блока корпусных производств и работы по созданию инфраструктуры.

В ЛОРПе напомнили, что в перспективе здесь будут работать более 700 человек, в основном рабочих — сварщики, судосборщики, крановщики, машинисты, стропальщики. В этом году планируется усилить профориентационную работу среди молодежи, прежде всего в Жатае, чтобы к 2021 году обеспечить предприятие квалифицированными кадрами.