В ЗЭС прошел месячник противопожарной безопасности

С наступлением пожароопасного сезона в Западных электрических сетях Якутскэнерго прошёл весенний месячник противопожарной безопасности.

Во всех районах электрических сетей и энергорайонах проведены учебные противопожарные тренировки для поддержания готовности персонала к действиям по эвакуации, локализации и ликвидации пожара.

На тренировке на центральной базе ЗЭС в городе Мирном «возгорание» возникло в трёх служебных помещениях двух зданий, проведена эвакуация сотрудников.

«Итоги тренировки положительные, системы автоматической противопожарной защиты сработали штатно, цели и задачи тренировки достигнуты», — отметил ведущий инженер ЗЭС по ГО и ЧС Сергей ФИЛИППОВ.

Еще одним важным мероприятием месячника были соревнования по пожарно-прикладному мастерству, прошедшие во всех РЭСах и энергорайонах ЗЭС. На мирнинской площадке за звание лучших огнеборцев сразились три команды. По итогам трех этапов (проверка знаний действующих правил и норм, оказание доврачебной помощи пострадавшему при пожаре, отработка практических навыков тушения пожара первичными средствами) лучшей признана команда Мирнинского района электросетей, на втором месте – служба механизации и транспорта, на третьем – ремонтно-механический цех. Соревнования выявили хороший уровень подготовки энергетики к ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.