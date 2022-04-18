В Земельный кодекс Якутии вносятся изменения

В ходе тридцать шестого (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) народные депутаты республики приняли в первом чтении поправки в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия).

Доклад по данному вопросу представил министр строительства республики Павел Кылатчанов, с содокладом выступил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин Афанасьев.

По словам министра, проект закона Республики Саха (Якутия) разработан в соответствии с нормами Земельного кодекса Российской Федерации.

Павел Кылатчанов пояснил, что согласно статье 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской Федерации. В пределах компетенции, установленной вышеуказанной нормой Земельного кодекса Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты.

Далее согласно части 1 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость), арендная плата, а также иная плата, предусмотренная Земельным кодексом Российской Федерации.

Действующая редакция статьи 24.10 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) направлена на повышение уровня защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Республики Саха (Якутия), пострадавших в результате неисполнения застройщиками обязательств по передаче жилых помещений в многоквартирных домах, граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных домов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», включено 6

объектов. Первоначально в едином реестре было 14 объектов. С учетом уменьшения количества проблемных объектов при принятии законопроекта возникает возможность направить финансовые средства инициаторов масштабных инвестиционных проектов на решение жилищных проблем иных категорий граждан.

В частности, при принятии законопроекта возможно оказание поддержки гражданам, вложившим средства в индивидуальное жилищное строительство, потребительские и иные кооперативы, а также гражданам, пострадавшим в результате возведения застройщиком самовольных построек. В настоящее время на вышеуказанных граждан не распространяются меры поддержки, установленные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ.

В целях уточнения нормы статьи 24.10 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) предлагается внесение изменений в абзац второй части 10 в части исключения слов «и исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) в области жилищного строительства», поскольку перечень документов для установления соответствия масштабного инвестиционного проекта критериям, указанным в части 2 статьи 24.10 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия), утвержден постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 сентября 2016 г. № 329 «Об утверждении Порядка принятия решения о соответствии объектов социально- культурного назначения и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов, в том числе реализуемых в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) Республики Саха (Якутия), критериям, установленным главой 3.1 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия), для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».

В этой связи положения об утверждении перечня документов для установления соответствия масштабного инвестиционного проекта критериям, указанным в части 2 статьи 24.10 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) в области жилищного строительства, исключаются.

В целях приведения Земельного кодекса Российской Федерации в соответствие с частью 1 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации законопроект предусматривает, что часть 2 статьи 42 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) дополняется словами «а также иная плата, предусмотренная Земельным кодексом Российской Федерации».

Статья 5 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) приводится в соответствие с пунктом 3 статьи 67 Земельною кодекса Российской Федерации, согласно которой осуществление государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения регулируется Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Принятие настоящего законопроекта при реализации масштабных инвестиционных проектов потребует принятия распоряжений Правительства Республики Саха (Якутия), определяющих иные категории граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями инициаторами масштабных инвестиционных проектов в ходе их реализации, сказал Павел Кылатчанов

Народный депутат республики Сахамин Афанасьев добавил, что в настоящее время по действующей редакции статьи 24.10 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) при реализации масштабного инвестиционного проекта, предполагающего строительство многоквартирного дома общей площадью не менее 5 тысяч квадратных метров жилых помещений, не менее 10 процентов общей площади жилых помещений подлежат передаче унитарной некоммерческой организации «Фонд Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан — участников долевого строительства» и (или) подлежат передаче в собственность муниципального образования, в границах которого осуществляется реализация масштабного инвестиционного проекта, для последующего размещения граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных домов, и (или) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Альтернативным условием реализации масштабного инвестиционного проекта является согласно статье 24.10 Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) поэтапное (в ходе реализации масштабного инвестиционного проекта) внесение инициаторами масштабных инвестиционных проектов денежных средств в целях обеспечения завершения строительства объектов незавершенного строительства, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств граждан — участников долевого строительства, включенных в единый реестр проблемных объектов, и в интересах вышеуказанных граждан, а также в целях восстановления нарушенных прав граждан — участников долевого строительства при участии унитарной некоммерческой организации «Фонд Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан — участников долевого строительства» в следующих размерах:

при реализации инвестиционного проекта в населенных пунктах с населением более 100 тысяч человек — не менее 40 миллионов рублей;

при реализации инвестиционного проекта в населенных пунктах с населением от 20 до 100 тысяч человек — 500 рублей за один квадратный метр обшей площади жилых помещений, планируемых к строительству, но не менее 5 миллионов рублей;

при реализации инвестиционного проекта в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек — 500 рублей за один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемых к строительству, но не менее 2 миллионов 500 тысяч рублей.

С принятием законопроекта параметры подлежащей передаче жилой площади и объем денежных средств не меняются. В то же время появляется возможность обеспечения жилыми помещения за счет вышеуказанных площадей (денежных средств) иных категорий граждан. Тем самым принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня социальной защищенности жителей республики в связи с расширением категорий лиц, подлежащих обеспечению жильем при реализации масштабных инвестиционных проектов.

Принятие проекта закона Республики Саха (Якутия) не потребует дополнительных финансовых расходов из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

По итогам обсуждения проект закона Республики Саха (Якутия) № 396-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)» принят в первом чтении.