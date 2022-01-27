В защиту Чурапчинского лесника выступила общественность Якутии

Главе Республики Саха (Якутия) А.С.Николаеву

Председателю Правительства РС(Я) А.В.Тарасенко

Прокурору РС(Я), старшему советнику юстиции Попову М.Н.

Руководителю Следственного комитета РФ по РС(Я), полковнику юстиции Кондратенко В.В.

Представители общественных объединений Якутии выражают обеспокоенность судьбой бывшего специалиста Чурапчинского филиала ГАУ РС(Я) «Якутсклесресурс» Николая Алексеевича ЛУКИНА. В августе 2021 года, в период, когда на территории Якутии бушевали пожары, в Чурапчинском улусе при тушении пожара № 4 погиб тракторист дорожного предприятия «Мегинские автомагистрали» Элбаги ИГИТЯН. Он осуществлял прокладку опорной минерализованной полосы, когда его бульдозер накрыло верховым пожаром. По факту гибели Э. Игитяна возбуждено уголовное дело. Обвиняемым по нему проходит бывший специалист Чурапчинского филиала ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» Николай Алексеевич Лукин, который работал на этом предприятии с 2019 года.

Все мы помним страшные дни минувшего лета. На борьбу с огнем, охватившим масштабные лесные территории, были брошены все силы. Пожарным, работникам лесной отрасли помогали администрации улусов и наслегов, местные жители. На помощь пришли подразделения МЧС, военнослужащие соседних областей и других регионов. Началось мощное общенародное движение – сотни и тысячи добровольцев со всей Якутии выезжали на тушение пожаров, оказывали материальную помощь. Приезжали волонтеры из других регионов нашей страны.

В самом начале этой эпопеи официальные органы сообщали, что основная причина лесных пожаров – халатность и небрежность местных жителей, а также несвоевременное принятие мер на местах. Началось возбуждение уголовных дел в отношении якобы виновных в возникновении пожаров сельчан и работников лесной отрасли. Об этом еще 10 июня 2021 г. с большим беспокойством писали в обращении к Главе РС(Я) А.С.Николаеву Герой Труда России В.М.Устинова и заслуженный лесовод России С.П.Аммосова (http://www.v-yakutia.ru/?id=54009).

14.09.2021 г. (http://www.v-yakutia.ru/?id=55532) свое отношение к сложившейся ситуации высказали в обращении к Главе и населению республики ветераны лесной отрасли, общественники-экологи: Герой Труда России В.М.Устинова, заслуженный лесовод РСФСР В.П.Загайнов, заслуженный лесовод РСФСР К.И.Федоров, заслуженный работник народного хозяйства Якутии В.С.Олесов, заслуженный лесовод России Н.А.Артемьев, заслуженный эколог России Л.Д.Киприянова, председатель ОО «Общество лесоводов РС(Я)», заслуженный лесовод России С.П.Аммосова, член Общественной палаты РС(Я) А.П.Алексеев.

В частности, они писали:

«…малочисленные рядовые лесничие, лесопожарные вместо получения реабилитации, долгожданной передышки, в настоящее время подвергаются уголовным и административным преследованиям со стороны надзорных органов, идет рассмотрение многочисленных судебных дел.

На работников, чья средняя заработная плата остается одной из самых низких из всех отраслей и составляет чуть более прожиточного минимума (30-35 тыс. рублей), налагаются административные штрафы по 25-40 тыс. рублей за каждый пожар. Почему? За якобы несвоевременное принятие должных мер. По некоторым лесничествам, работникам авиалесоохраны возбуждены уголовные дела (например, в отношении работников Нюрбинского лесничества). Но, ответьте, пожалуйста: как они должны были принять меры в условиях нехватки специалистов, техники и оборудования, быстрого распространения огня?»

Александра ЛУКИНА, супруга обвиняемого Николая Лукина, сообщила:

«Мой муж каждое лето принимает участие в тушениях лесных пожаров… Дома мы его в сезон пожаров не видим. Наша семья – многодетная: четверо детей, трое младших – школьники. С 25 августа, после того, как началось это дело, Николай уволился. Хотя очень хотел доработать до пенсии, специально поступил в АГАТУ, чтобы получить высшее образование и стать специалистом лесного хозяйства, дошел до 3-го курса. …хочу сказать всем жителям республики: мой муж не виновен в случившемся. Сейчас он сидит без работы. Его здоровье, так и так подорванное на пожарах за эти три года, совсем ухудшилось… Мы потеряли покой, вся наша жизнь начала идти под откос…»

28.09.2021 г. свой депутатский запрос Генеральному прокурору России И.А.КРАСНОВУ сделал депутат Государственной Думы Ф.С.ТУМУСОВ. В октябре он получил уведомления из Генеральной прокуратуры РФ и Прокуратуры РС(Я) о том, что ведется соответствующая проверка (сканы прилагаются). Но результаты этой проверки пока неизвестны.

«Глава Якутии Айсен Николаев проинформирован об уголовном деле по факту гибели Элбаги Игитяна, подозреваемым по которому является Николай Лукин», – сообщил пресс-секретарь руководителя региона Афанасий НОЕВ.

«По информации «Якутлесресурса», приказ о назначении руководителем тушения пожара Лукина Н.А. в установленном порядке оформлен не был. В Чурапчинский район он вернулся с тушения лесного пожара из Амгинского района 9 августа», – цитирует Афанасия Ноева ЯСИА.

Супруга обвиняемого Александра Лукина выступила с видеообращением к общественности республики: https://youtu.be/UCN0WvjZuuI

Об этом пишет ИА «ВЯкутии.ру» http://www.v-yakutia.ru/?id=55576

«Все считают, что мой муж был руководителем тушения этого пожара, где погиб человек, и …должен нести всю ответственность, включая уголовную. Но это не так. Никакие уполномоченные на то органы – ни оперштаб района, ни улусная Комиссия по чрезвычайным ситуациям – моего мужа руководителем тушения этого пожара не назначали. Посудите сами: этот пожар начался 6 августа. А мой муж только 9 августа вернулся с тушения амгинских пожаров. Как он мог руководить тушением пожара, если его там не было?..»

Основной причиной пожара в Чурапчинском улусе стала гроза. Быстрому его распространению способствовали стоявшая долгое время сухая погода и сильный ветер. Поэтому возникли трудности с тушением очага пожара, создалась угроза населенному пункту. В улусе объявили чрезвычайное положение, к работам по ликвидации пожара были привлечены 500 человек, в том числе местное население и большие группы волонтеров из Якутска. Была мобилизована техника, работавшая на строительстве дороги. Надо отметить, что верховой пожар – это неуправляемая стихия. Никто не в силах остановить его или управлять им.

Непосредственно на месте трагедии в это время Н. Лукина не было, он находился на другом участке. Местные работники уговаривали погибшего Игитяна покинуть опасный участок, так как существовала реальная угроза. Однако Элбаги отказался, сказав, что еще поработает немного и приедет. Но произошло непоправимое: огонь оказался быстрее, и человек погиб. Полагаем, что в случившемся нет вины ни Н. Лукина, ни самого Э. Игитяна – это трагическая случайность, чрезвычайная ситуация, не предусмотренная никакими инструкциями и законами.

В настоящее время идет судебное разбирательство. Мы ждем объективного, непредвзятого рассмотрения этого дела. Не будем забывать, что от его итогов во многом будет зависеть привлечение населения к тушению лесных пожаров в будущем. Многие работники лесного хозяйства обеспокоены складывающейся практикой уголовных и административных преследований именно тех, кто принимал самое непосредственное участие в тушении пожаров. Хотя, на наш взгляд, причинами, вызвавшими кризисную ситуацию, стали не действия тех или иных специалистов, а несовершенство федерального законодательства в сфере лесных отношений, недостаточное финансирование, нехватка техники и кадров.

Общественные объединения республики присоединяются к обращениям ветеранов лесной промышленности, экологов-общественников, супруги Н.А.Лукина и призывают всех жителей Якутии поддержать их, защитить работников лесного хозяйства от административных наказаний и уголовного преследования. Нужно тщательно проанализировать причины возникновения пожаров, чтобы выработать механизмы их предупреждения и оперативного тушения. Для этого, полагаем, необходимо внести изменения в ряд нормативных актов и федеральных законов, регулирующих деятельность в этой сфере. Только конкретные, тщательно продуманные и взвешенные меры смогут предотвратить страшные трагедии и сохранят наши уникальные якутские леса.

От имени III Конгресса народа Саха:

Шамаев Иван Иванович, общественник;

Оготоев Семен Морович, общественник;

Герасимова Нина Моисеевна, журналист;

Осипов Дьулустан Русланович, общественник;

Бигэ Өрөкүй Бааһынай уола, координатор Нюрбинского отделения общественной организации “Ийэ Тыл көҥүл түмсүү», г.Нюрба.

Коротов Владислав Петрович, журналист, общественный эколог.

От Республиканского общественного экологического движения “Защитим природу Якутии!”:

Жураковский Александр Витальевич, председатель;

Киприянова Любовь Даниловна, заслуженный эколог РФ, почетный работник охраны природы РС(Я), член ОЭС Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я);

Дмитриева Валентина Иннокентьевна, директор ОО Центр экологического просвещения РС(Я) “Эйгэ»;

Мигалкина Анна Кирилловна, отличник охраны природы РС(Я ), отличник государственной гражданской службы РС(Я);

Саморцев Александр Васильевич, член Общественной палаты РС(Я), ветеран авиалесоохраны, инструктор I класса парашютно-пожарной службы, руководитель тушения крупных и особо крупных лесных пожаров (г.Ленск);

Кузьмина Наталья Сергеевна, журналист, общественный эколог (п.Чульман Нерюнгринского района);

Ильченко Елена Николаевна, общественный эколог (г.Мирный)

От Добровольческого общественного штаба по борьбе с лесными пожарами:

Алексеев Афанасий Павлович, член Общественной палаты РС(Я), председатель Штаба;

Айыл Дьулурха Мааттыс уола, сопредседатель Штаба, член правления Конгресса народа саха.

От представителей общественности республики: