В защитных лесах вдоль Амги вырубки вообще не будет – Сахамин Афанасьев

В связи с поступлением множества вопросов по заключению договоров аренды лесного участка в целях заготовки древесины на территории Алданского района направляем следующую информацию:

ООО «Ангара» и ООО «Вудленд24» заключили договоры аренды лесных участков по результатам аукциона, проведенного 30 декабря 2019 года. Далее, согласно условиям договора данные организации составили и подали Проекты освоения лесов на государственную экспертизу. При рассмотрении были выявлены нарушения такого плана как неуказание сведений о наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений; данных о краснокнижных видах животных; неверно даны предельные площади лесосек при проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений и др. Государственной экспертизой было выдано отрицательное заключение. В отрицательном заключении рекомендовано взять во внимание экспертное заключение общественной организации «Центр экологического просвещения Республики Саха (Якутия) «Эйгэ». Получив отрицательное заключение государственной экспертизы Проектов освоения лесов, после исправления повторно подали документы на госэкспертизу. При повторном рассмотрении и экспертизе Проектов освоения лесов было выявлено, что практически все замечания общественников были учтены при доработке проектов, конечно в рамках законодательства. А это в

первую очередь Лесной кодекс Российской Федерации, который и

предусматривает составление проектов освоения лесов, а также приказ Рослесхоза 2012 года «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки» в соответствии с которым должен быть составлен данный документ и государственная экспертиза рассматривает документы на соответствие лесному законодательству.

Заготовка древесины по договорам аренды лесного участка заключенных с ООО «АНГАРА» и ООО «ВудЛэнд24» будет осуществляться в соответствии со статьей 29 Лесного кодекса Российской Федерации, Правилами заготовки древесины, утвержденных приказом Минприроды России 13.09.2016 № 474, Лесным планом Республики Саха (Якутия), утвержденных Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 04.12.2019 № 700-РГ, лесохозяйственным регламентом Алданского лесничества, утвержденного приказом Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) от 27.02.2020 № 01-05/1-118, а также проектом освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы от 02.07.2020 №664-э и № 665-э и лесной декларацией (лесная декларация подается за 10 дней до начала работ на лесном участке). По настоянию общественников, ООО «Ангара» изменило план рубок и в защитных лесах вдоль Амги, в водоохранных лесах вдоль речек и ручьёв вырубки вообще не будет, из проектов исключили. Основанием для расторжения договоров аренды может быть только судебное решение. По настоящее время в суд так никто и не обратился.