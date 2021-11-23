В заречных районах Якутии завершается ремонт участков

В республике завершается ремонт участков региональных автодорог «Амга», «Мюрю» и «Бетюн». Обшая протяженность сдаваемых приемочной комиссии ГКУ «Управтодор РС(Я)» объектов составит свыше 70 км.

В этом году дорожные работы на автодороге «Амга» охватывают 35 км. На днях подрядная организация ООО «Энерготэк» сдала в эксплуатацию 20-километровый участок (км 450+000 — км 470+000) в Усть-Майском районе. Ранее, в первой декаде ноября, ООО «ИнвестДорСтрой» отремонтировал 5 километров (км 53+000 – км 58+000) в Мегино-Кангаласском улусе. В настоящее время подрядчик в лице ООО «ТРАНССТРОЙСАХА» готовит к приемке 10 километров (км 112+590 — км 122+590) в Амгинском районе.

На автомобильной дороге «Мюрю» выполнен план по вводу в строй трех участков, общей протяженностью 17,8 км. В середине ноября сданы два ремонтных участка Мегино-Кангаласском улусе (км 53+600 — км 61+400 и км 81+890 — км 86+890) и один объект (км 95+550 — км 100+550) в Усть-Алданском районе. Работы производились ООО «СУ-77» и ООО «МКАД».

На автомобильной дороге «Бетюн» планируется ввести в эксплуатацию 5 км. Как сообщили в отделе эксплуатации Управтодора, подрядчик ИП «АЛЕКСЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ» в течение недели завершил работы по устранению замечаний. Выезд приемочной комиссии на объект (км 4+000 — км 9+000) состоится сегодня, 23 ноября.