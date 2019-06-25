В заполярном селе строят новый теплоснабжающий объект

В отдаленном труднодоступном селе Нычалах Аллаиховского района Якутии ГУП «ЖКХ РС (Я)» возводит новый источник централизованного теплоснабжения.

Котельную строят по инвестиционной программе предприятия, которая заменит существующий аварийный теплоисточник 1970-х годов постройки. В ней установят два котла по 0,8 МВт Черепановского завода и оснастят современным горелочным оборудованием. Мощности в 1,6 мегаватт хватит для обеспечения надежным теплоснабжением ранее присоединенных социально значимых объектов и всех жилых домов наслега, сообщил директор Аллаиховского филиала Иннокентий КОЛОДЕЗНИКОВ.

Проектно-сметная документация разработана ООО «РемСтройПроект». Кроме котельной, будут построены резервуар объемом 400 кубометров для хранения котельного топлива и расходная емкость для воды объемом 100 кубометров.

«К строительно-монтажным работам ООО «Ленагазстрой» приступило уже в мае этого года. На текущий момент завершается монтаж здания котельной, установлены дымовые трубы и основное оборудование, осуществляется обвязка котлов. Важно, что все необходимые производственно-технические материалы для строительства этого объекта были завезены в период действия автозимников», — сказал директор филиала.

Напомним, в Быягнырском наслеге за последние два года полностью реконструированы тепловые сети с применением труб в пенополиуретановой оболочке (ППУ-изоляция).

Кроме того, аллаиховским коммунальщикам за короткий межотопительный период необходимо провести текущий ремонт в производственных участках. Они планируют заменить часть сетей тепло- и водоснабжения, провести ревизию и замену запорной арматуры, насосной группы, промывку оборудования, трубопровода и тепловых сетей.