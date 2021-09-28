В Западных электрических сетях завершилась подготовка к ОЗП 2021-2022 годов

В Западных электрических сетях ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершилась подготовка к прохождению осеннего-зимнего периода 2021-2021 годов.

Энергетики выполнили мероприятия по техническому обслуживанию средств диспетчерского технологического управления и систем их гарантированного электропитания, устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики. Персонал обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой оснасткой, средствами пожаротушения.

В подразделениях предприятия сформирован необходимый запас оборудования и материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ. Созданы аварийные бригады, обеспеченные автотранспортом и средствами связи. Проведены противоаварийные тренировки, направленные на отработку действий работников по сохранению энергообъектов и энергосистем при технологических нарушениях.

В рамках подготовки к работе в осенне-зимний период проведён капитальный ремонт магистральных линий электропередачи ВЛ 220 кВ Л-241 «Районная – Сунтар» с выправкой металлических опор (пройден 31 километр), а также плановый ремонт на 54 километрах высоковольтной магистральной линии «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск» с заменой опор и расчисткой просеки с применением мульчерной техники, что позволит повысить надежность электроснабжения вилюйской группы районов. Выполнен капитальный ремонт линий 35 кВ «Сунтар – Кемпендяй», «Нюрба – Маар», «Онхой – Далыр» (всего пройдено 169 километров), по которым запитан ряд населенных пунктов Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского районов.

Расчищено от поросли 619 га просек ЛЭП, до конца года планируется расчистить 575 га.

Завершён также капитальный ремонт подстанции 220/110/6 кВ «ГПП-6», от которой идёт осуществляется электроснабжение объектов города Удачный Мирнинского района.