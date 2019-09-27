В Западной Якутии энергетики расчистили более 270 га просек ЛЭП

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» выполняют расчистку мульчером просек линий электропередачи для предотвращения возможных технологический нарушений. За 2019 год энергетики ЗЭС выполнили чистку мульчером 277,9 га территории.

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Деревья и кустарник, растущий вблизи линий, при несвоевременном удалении может стать причиной возникновения пожара, нарушения энергоснабжения потребителей и травматизма людей. Уже много лет энергетики ЗЭС используют для чистки просек мульчер – технику, которая валит и измельчает древесину до порубочных остатков, остатки смешиваются с верхним слоем почвы. Эта машина способна добраться до труднодоступных мест, и для неё характерна высокая производительность.

Персонал Мирнинского РЭС расчистил 52,5 га на просеке высоковольтных линий «Мирный – Городская», «Мирный – Совхоз».

Энергетиками Ленского энергорайона пройдено 62,6 га просек линий 110 кВ «Мирный – Городская», «Городская – Ленск».

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Работники Сунтарского РЭС выполнили чистку 37,5 га на воздушной линии напряжением 220 кВ Л-241 «Районная – Сунтар», ВЛ 35 кВ «Сунтар – Кемпендяй».

Самая обширная территория пройдена под линией 35 кВ «Хампах – Малыкай» (Нюрбинский РЭС) – 125,3 га.

Для дальнейшего увеличения объемов чистки просек приобретен новый мульчер, который превосходит по техническим параметрам действующий сейчас. На начало октября запланировано проведение пусконаладочных работ с опробованием нового мульчера в полевых условиях. Машинисты и механики ЗЭС пройдут теоретическое и практическое обучение работе на новой машине и проведению ее технического обслуживания. Старый мульчер пройдет модернизацию с технической доработкой ходовой системы, рабочего освещения и установкой «арктического пакета», и тогда можно будет использовать его в якутские морозы, увеличится эффективность и безопасность работы.

С 2020 года планируется значительное увеличение объемов чистки просек ВЛ с применением двух мульчеров, что повысит надежность электроснабжения Западной Якутии.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.