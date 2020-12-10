В Западной Якутии активно ведется подключение к электросетям новых социальных объектов

В 2020 году персонал Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) выполнил технологическое присоединение к электрическим сетям 276 новых социально значимых объектов в сельских районах Якутии.

Так, в текущем году с. Сунтар выполнено электроснабжение детского сада и Духовно-культурного центра. В небольшом селе Туойдах Сунтарского района подключен к электросетям земельный участок под строительство многоквартирного дома.

В с. Чукар Нюрбинского района обеспечено электроснабжение жилого дома для молодых специалистов, в с. Мар – микрорайона «Новый квартал», в с. Сюля – 14 земельных участков, в с. Антоновка – 50 участков под индивидуальное жилищное строительство, в с. Дикимдя – детского сада, в с. Малыкай – Дома народного творчества.

Выполнено технологическое присоединение двух новых кварталов на 63 земельных участка в с. Верхневилюйск. В селе Липпе-Атах Верхневилюйского района подключен к электросетям микрорайон на 24 участка, в с. Дюллюкю – индивидуальные жилые дома на 9 участках.

В городе Вилюйске получил централизованное снабжение электроэнергией жилой квартал «Туора-2». На федеральной автодороге «Вилюй» обеспечено электроснабжение наружного освещения мостового перехода через реку Оччугуй Ботуобуйа.

В г. Мирный выполнено технологическое присоединение к электросетям буддистского храма, а также многоквартирного жилого дома, 1-й очереди застройки индивидуальных домов в микрорайоне УСЛЭП, в п. Алмазный Мирнинского района – новой школы.

В п. Пеледуй Ленского района к электросетям подключен детский сад в г. Олёкминск и объекты для проведения культурно-массовых мероприятий.