В Западной Якутии активно ведется подключение к электросетям новых социальных объектов
В 2020 году персонал Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) выполнил технологическое присоединение к электрическим сетям 276 новых социально значимых объектов в сельских районах Якутии.
Так, в текущем году с. Сунтар выполнено электроснабжение детского сада и Духовно-культурного центра. В небольшом селе Туойдах Сунтарского района подключен к электросетям земельный участок под строительство многоквартирного дома.
В с. Чукар Нюрбинского района обеспечено электроснабжение жилого дома для молодых специалистов, в с. Мар – микрорайона «Новый квартал», в с. Сюля – 14 земельных участков, в с. Антоновка – 50 участков под индивидуальное жилищное строительство, в с. Дикимдя – детского сада, в с. Малыкай – Дома народного творчества.
Выполнено технологическое присоединение двух новых кварталов на 63 земельных участка в с. Верхневилюйск. В селе Липпе-Атах Верхневилюйского района подключен к электросетям микрорайон на 24 участка, в с. Дюллюкю – индивидуальные жилые дома на 9 участках.
В городе Вилюйске получил централизованное снабжение электроэнергией жилой квартал «Туора-2». На федеральной автодороге «Вилюй» обеспечено электроснабжение наружного освещения мостового перехода через реку Оччугуй Ботуобуйа.
В г. Мирный выполнено технологическое присоединение к электросетям буддистского храма, а также многоквартирного жилого дома, 1-й очереди застройки индивидуальных домов в микрорайоне УСЛЭП, в п. Алмазный Мирнинского района – новой школы.
В п. Пеледуй Ленского района к электросетям подключен детский сад в г. Олёкминск и объекты для проведения культурно-массовых мероприятий.
«Технологическое присоединение является одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании. Мы ежегодно подключаем к электросетям тысячи новых потребителей и помогаем в создании благоприятных условий для социального развития районов. Новые объекты дают мощный импульс развитию населённых пунктов, особенно в сельской местности. Энергетики всегда стремятся в срок выполнять все взятые на себя обязательства и не задерживать ввод в эксплуатацию новых объектов», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.
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