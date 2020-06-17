В Залоге начали благоустраивать сквер Ямщиков

В Залоге, на перекрестке ул. Чернышевского – ул. Красноярова, напротив Якутской духовной семинарии Якутской Епархии, началось благоустройство сквера Ямщиков.

Объекты сквера будут выполнены в духе ямщицкого подворья в память о ссыльных ямщиках и пашенных крестьян, сыгравших огромную роль в развитии экономики и культуры истории Якутии.

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На территории сквера будет расположена зона отдыха с качелями, открытая территория будет использоваться для проведения сезонных ярмарок и выставок. Дизайн круглогодичных павильонов разработан в стиле ярмарочных рождественских павильонов, с деталями в виде верстовых столбов.

Кроме этого, будет организовано место для размещения скульптуры — лошади с санями для её установки в последующем.