В закон об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов вносятся изменения

В ходе тридцать седьмого (очередного) пленарного заседания под председательством первого вице-спикера Александра Жиркова парламентарии рассмотрели проект закона Республики Саха (Якутия) № 373-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов».

Законодательную инициативу народных депутатов республики Сахамина Афанасьева, Аркадия Семенова, Дмитрия Семенова, Владимира Прокопьева, Юрия Николаева, Игоря Григорьева во втором чтении озвучил в своем докладе председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин Афанасьев. Он сообщил, что в режиме второго чтения вносятся три поправки.

Первая поправка касается установления размера общедоступных охотничьих угодий в пределах границ муниципального района или городского округа Республики Саха (Якутия). Предлагается заменить слова «не менее двадцати процентов» словами «не менее тридцати процентов» от общей площади охотничьих угодий муниципального района или городского округа Республики Саха (Якутия).

Сахамин Миланович напомнил, что законопроект был разослан во все муниципальные районы и городские округа, проведены общественные обсуждения, поступили предложения в комитет, в которых большинством предложено установить планку не менее тридцати процентов, один район предлагал установить не менее пяти процентов.

Напомним, 8 февраля в Ил Тумэне состоялся круглый стол, на котором также было выражено мнение большинства улусов и городских округов не менее тридцати процентов. Того же принципа придерживается Прокуратура республики, так как это предложение также учитывает замечание Прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Вторая поправка, внесенная народными депутатами Гаврилом Алексеевым и Яковом Ефимовым, вносит уточнение в порядок распределения разрешений. Так, предлагается при распределении разрешений применять правило математического округления, в случае если число распределяемых разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи, не является целым числом. При этом, этом в первую очередь осуществляется распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 11, а это соответственно муниципальный и общий республиканский уровни.

Третья поправка касается применения положений части 2 и 3 статьи 7.7 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» (введенной настоящим Законом), а именно предлагается применять указанные нормы с 20 мая 2022 года.

«Это связано с тем, что в настоящее время существуют муниципальные районы и городские округа в которых размер общедоступных охотничьих угодий составляет менее 30 процентов (Анабарский, Алданский, Олекминский, Якутск, Усть-Алданский, Усть-Майский). В настоящее время срок долгосрочных лицензий действует до 2035 года, в случае их истечения, либо аннулирования лицензий по иным причинам дальнейшее заключение охотхозяйственных соглашений по данным охотугодьям не будет, они будут направлены в общедоступные охотничьи угодья, до достижения 30 процентного размера в соответствующем муниципальном районе или городском округе», — пояснил председатель постоянного комитета Сахамин Афанасьев.

Кроме того, парламентарий добавил, что на таблицу поправок получены положительные заключения государственно-правового управления аппарата парламента, Прокуратуры республики, Управления Минюста РФ по РС(Я) и Правительства РС (Я).

Закон принят в окончательном чтении.