В закон о статусе народного депутата Якутии внесены изменения

В ходе шестого (очередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) шестого созыва 21 марта 2019 года рассмотрены и приняты два закона, которыми внесены изменения в республиканский закон «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)» и в статьи 13.8 и 13.9 Кодекса РС (Я) об административных правонарушениях – законодательные инициативы народного депутата республики Алексея Еремеева.

Первый законопроект разработан на основании экспертного заключения Управления Министерства юстиции РФ по РС(Я) от 12.01.2018 № 14/01-10/309 и отзыва государственно-правового управления аппарата Госсобрания (Ил Тумэн) о согласии с выводами, изложенными в экспертном заключении, а также экспертного заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) от 28.12.2018 № 14/01-10/11667.

Законопроектом исключаются слова «общественные объединения, региональные отделения политических партий и организации независимо от форм собственности», поскольку установление дополнительных обязанностей и ограничений деятельности указанных организаций и предприятий противоречит нормам Гражданского кодекса Российской Федерации.

Закон «О внесении изменений в Закон РС (Я) «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)» и в статьи 13.8 и 13.9 Кодекса РС (Я) об административных правонарушениях принят в окончательном чтении.

Второй законопроект также разработан в целях приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным и направлен на исполнение протеста прокурора Якутии от 20.02.2019 № 86-11-2019/6 на отдельные положения закона «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)».

Статья 4 закона дополняется новой частью 10, поскольку федеральным законом № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» на лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, наложены дополнительные ограничения, не учтенные в действующей редакции республиканского закона.

Данный закон также принят в окончательном чтении.