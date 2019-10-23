В закон о госбюджете Якутии внесены изменения

Проект закона о внесении изменений в республиканский закон «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» стал одним из главных в повестке десятого (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн), состоявшегося 23 октября.

Проект закона разработан в связи с распределением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов регионам, в том числе и Якутии; уточнением оценки прогноза основных показателей социально-экономического развития республики на 2019 год, дополнительным поступлением целевых средств, а также в связи и уточнением отдельных направлений для финансового обеспечения первоочередных и социально значимых расходов.

Согласно законопроекту, доходная часть государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2019 год увеличена на сумму 3 млрд 756 млн рублей и составит, по прогнозным показателям, 216 млрд 057 млн рублей. Собственные доходы (налоговые и неналоговые) планируются с увеличением на 992 млн рублей и составят 129 млрд 626 млн рублей. В 2020 году запланировано увеличение общего объёма доходов на 9 млрд 103 млн рублей, что составит 186 млрд 377 млн рублей, в 2021 году увеличивается на 8 млрд 537 млн рублей и составит 191 млрд 409 млн рублей.

Общий объём расходов в 2019 году увеличивается на 3 млрд 686 млн рублей и составит 225 млрд 974 млн рублей, в 2020 году увеличивается на 9 млрд 103 млн рублей и составит 187 млрд 376 млн рублей, в 2021 году увеличивается на 8 млрд 537 млн рублей и составит 192 млрд 408 млн рублей.

Дефицит государственного бюджета республики в 2019 году уменьшается на 70 млн рублей и составит 9 млрд 916 млн рублей. В 2020 и 2021 годах объёмы дефицита госбюджета не меняются и составят 998 млн 500 тыс. рублей. Отношение размера дефицита к сумме налоговых и неналоговых доходов находится в рамках ограничений по Бюджетному кодексу Российской Федерации и Соглашений о предоставлении бюджетных кредитов, заключенных с Минфином России.