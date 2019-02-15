В ЗАГСе состоялось чествование золотой пары – семьи Поповых

Сегодня в городском ЗАГСе состоялось чествование золотой пары — семьи Анастасии Софроновны и Ивана Михайловича Поповых, в связи с 50-летием совместной жизни.

В далеком 1969 году 15 февраля молодые скрепили свою судьбу и с тех пор прошло ровно 50 лет. У юбиляров трое взрослых детей, несколько внуков и один правнук.

Отец семейства известный инженер-архитектор, Почетный строитель РФ, ветеран МЧС, писатель, член Союза писателей РС(Я).

Для семьи Поповых это двойной праздник: Ивану Михайловичу в этот день исполнилось 75 лет…

Семья Маргариты и Василия Винокуровых поздравляет с юбилейной золотой датой семью Поповых.