В Южной Якутии выбрали самую красивую миссис

Девятого марта в Алдане – одном из центров золотодобывающей промышленности Якутии прошел региональный конкурс «Миссис Алдан». В нем приняли участие 12 молодых обаятельных горожанок. Цель конкурса – пропаганда материнства и семейных ценностей, а также повышение социальной роли женщины в современном обществе.

— По условиям в конкурсе могли принять участие замужние (развод и гражданский брак допускались) женщины в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие детей. Важный показатель – активная гражданская позиция, участие в общественной жизни города и района. Предварительный отбор был проведен до середины декабря прошлого года. Подготовительный тур проходил с 15 января по 8 марта нынешнего года. Девушкам показали, как правильно дефилировать по подиуму, с ними работали специалисты по актерскому мастерству и хореографии. Имиджмейкеры научили их правильно наносить макияж, и создавать незабываемые образы для зрителей, — рассказала генеральный продюсер и региональный представитель конкурса «Миссис Россия» Ольга Симонова.

Конкурс такого уровня проводился в Алданском районе впервые, поэтому среди публики он вызвал небывалый ажиотаж. Билеты на предстоящее модное шоу были распроданы всего за несколько дней. На официальной странице конкурса в сети Instagram @mrsgoldaldan шло активное предварительное голосование за лучшую участницу.

В итоге оспаривать корону на сцену вышли Александра Тютрина, Наталья Пономаренко, Екатерина Темирова, Ирина Гранина, Светлана Гусева, Анна Третьякова, Анастасия Фролова, Лилия Ильина, Элина Хомутова, Янина Кормина, Анна Давыдова, Виктория Сивоволова.

Интерес к модному мероприятию был настолько велик, что 9 марта концертный зал городского дворца культуры не смог вместить всех желающих. Организаторам пришлось даже ставить дополнительные стулья. Поддержать «Миссис Алдан» собралось более 350 зрителей. Отцы и матери, мужья и дети претенденток приготовили плакаты и цветы.

На суд жюри и зрителей участницы представили личную визитку, дефиле «Бизнес леди», творческий номер, а также продемонстрировали национальные костюмы. Двухчасовое шоу пролетело быстро и незаметно, и оно получилось по настоящему незабываемым. Такого зрители в Алдане еще не видели. Ослепительная красота и стиль претенденток, интересные творческие номера, яркие национальные костюмы и вечерние платья, звуковое и световое оформление, видеоряд – все это оставило в памяти зрителей незабываемое впечатление.

Перед жюри стоял очень непростой выбор, в итоге большинством голосов корона «Миссис Алдан» была отдана Лилии Ильиной. Звание «I Вице Миссис Алдан» получила Светлана Гусева. Звание «II Вице Миссис Алдан» получила Анна Давыдова. Также были определены поощрительные номинации от спонсоров. Все участницы получили короны, ленты, памятные дипломы, сертификаты. Также были определены поощрительные номинации от спонсоров. Все участницы получили короны, ленты, памятные дипломы, сертификаты.

— Мы довольны тем, что мероприятие такого высокого уровня прошло именно в Алдане. Участницы смогли очень достойно представить себя, каждая из них преодолела страх и вышла на сцену. Хочу напомнить, что мы проводили конкурс в дни празднования 8 марта – в праздник, который является ритуалом благодарности по отношению к матерям, женам и дочерям. И я уверена, что конкурс «Миссис Алдан» является настоящим воплощением этой благодарности всем женщинам Алданского района и всем женщинам Якутии. Сегодня мы увидели на сцене настоящих, смелых, красивых женщин, которые достойны чтобы им поклонялись мужчины и о них говорили! Поздравляю всех участниц и всех победительниц! Большое спасибо спонсорам и партнерам, без вашего участия такой красоты и великолепия создать было бы невозможно! – прокомментировала итоги Ольга Симонова.

В июне в Москве состоится финал всероссийского конкурса «Миссис Россия Мир». Южную Якутию на нем будут представлять Лилия Ильина, Светлана Гусева и Анна Давыдова.