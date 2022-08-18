В Южной Якутии продолжаются работы по исследованию азиатской дикуши

В Алданском районе представители Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков РС(Я) и компании «Полюс Алдан» обсудили ход исследования проекта по оценке состояния дикуши на территории государственного природного заказника «Суннагино-Силиглинский» Алданского района.

Встреча состоялась при участии управляющего директора «Полюс Алдана» Алексея Носкова, директора по работе с государственными органами Татьяны Гладковой, директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии Олега Исакова, главного эколога компании Владислава Колчанова, директора ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков» Якова Сивцева и начальника Управления особо охраняемых природных территорий Саргыланы Михайловой, старшего госинспектора Дирекции Алданского района Александра Кузнецова.

Руководитель проекта Саргылана Михайлова презентовала проект и подтвердила, что все намеченные на сегодняшний день мероприятия проведены в срок, а именно: камеральные работы и анкетирование населения.

«Совместно с нашими коллегами из Института биологических проблем криолитозоны СО РАН определен план предстоящих полевых работ», – комментирует Саргылана Михайлова.

В свою очередь, Алексей Носков от имени компании «Полюс Алдан» подтвердил заинтересованность компании в участии в полевых работах, направленных на изучение особенностей и среды обитания дикуши – редкой краснокнижной птицы. «Наши сотрудники совместно со специалистами Дирекции и учеными готовы отправиться в государственный природный заказник «Суннагино-Силиглинский» для изучения популяции азиатской дикуши. Мы уверены, что исследования помогут восполнить пробелы в научных знаниях о дикуше и способствуют сохранению вида», – подчеркнул руководитель «Полюс Алдана».

Участники проекта договорились приступить к полевым работам в конце августа 2022 г. Будет проведено инспектирование ранее известных и новых мест возможного обитания дикуши.

Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков в этом году разработала проект исследования, нацеленного на предотвращение исчезновения популяции азиатской дикуши в Якутии. Со своей стороны, «Полюс Алдан» в рамках корпоративной программы «Заповедная территория «Полюса» поддержала природоохранный проект и приобрела необходимую технику.

Азиатская дикуша включена в Красный список Международного союза охраны природы, Красные книги России и Якутии. Точная численность редкой птицы не известна, по опросным данным госинспекторов Дирекции биологических ресурсов и ООПТ, численность вида продолжает стремительно сокращаться и находится на грани полного исчезновения.