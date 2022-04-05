05.04.2022
14:29
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Происшествия

В Южной Якутии по горячим следам раскрыта кража

Сотрудниками охраны общественного порядка Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте по горячим следам раскрыто хищение денежных средств у пассажирки поезда. Кража денег произошла в вагоне-ресторане, на перегоне «Нижний – Бестях — Кюргелях».   

Нарядом сопровождения Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте поезда №327 сообщением «Нижний Бестях — Тында» при проведении неотложных проверочных мероприятий на месте происшествия было установлено, что к хищению денежных средств причастен уроженец Куйбышевской области, находившийся в вагоне-ресторане в период совершения кражи и имевший доступ к кошельку, лежавшему на сиденье за столом.

Похищенные денежные средства изъяты и возвращены законному владельцу.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое следственным отделом Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

       

Фото: Пресс-служба Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте
Источник: Пресс-служба Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте
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