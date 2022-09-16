В юкагирском селе Нелемном открылась врачебная амбулатория



Сегодня, 16 сентября открылась врачебная амбулатория в с. Нелемное Верхнеколымского района.

Открытие новой амбулатории является знаменательным событием и праздником для каждого жителя села, а также для работников здравоохранения Верхнеколымского района.



В населенном пункте проживает 250 человек, преимущественно коренное население -юкагиры. Задачи развития медицины в арктических зонах республики поставлены главой региона и выполняются Минздравом республики в приоритетном порядке. И строительство велось в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Нацпроекта «Здравоохранение».



Амбулатория полностью соответствует современным требованиям, располагает всеми условиями для комфортного пребывания пациентов, имеется кабинет врача, дневной стационар, процедурная, для удобства обращающихся за медицинской помощью, введена навигация по зданию.

«Благодаря поддержке правительства и министерства здравоохранения республики, новое здание было построено всего за 6 месяцев. Подрядчиком выступила якутская компания ООО «Азия Трейд». В новой амбулатории имеются все условия для работы в сельской местности, оказания первичной и квалифицированной медико-санитарной помощи», — сказал главный врач районной больницы Михаил Иванов.

