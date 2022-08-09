В Якутии пьяный велосипедист «наехал» на иномарку

8 августа 2022 года в 18 часов 01 минут в дежурную часть ОМВД по Хангаласскому району поступило телефонное сообщение от диспетчера ОСМП г. Покровск Хангаласского района о том, что к ним обратилась неизвестная женщина и сообщила, что сбила человека около магазина «SOLO».

Предварительно установлено, что 8 августа 2022 года около 18 часов вечера в г. Покровск по улице Степана Ефремова, д.43 возле магазина «SOLO» водитель транспортного средства «TOYOTA ALLION», двигаясь со стороны мкрн.Кылбастах по ул. Строительная в сторону автовокзала, при проезде перекрестка улицы Строительная на нерегулируемом пешеходном переходе, не заметив резко выскочившего на дорогу пьяного велосипедиста, совершила столкновение с ним.

В результате ДТП 39-летний велосипедист был доставлен на карете скорой медицинской помощи в хирургическое отделение ЦРБ г. Покровск с диагнозом: автотравма, ушибы мягких тканей, ссадины лобно-теменной области слева. 39-летний велосипедист по линии ГИБДД в течение года к административной ответственности не привлекался. Результаты проведенного медицинского освидетельствование показали 0,183 мг/литр.



39-летняя женщина — водитель транспортного средства «TOYOTA ALLION» имеет 10-летний водительский стаж с разрешенными категориями «В, В1». Согласно данных системы «ФИС ГИБДД-М» к административной ответственности в течение года не привлекалась. Алкогольное опьянение не установлено.

В отношении пьяного велосипедиста составлен протокол по части 3 статьи 12.29 КоАП РФ «Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 статьи 12.29 КоАП РФ, совершенное в состоянии опьянения». По данному факту проводится проверка.