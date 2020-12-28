В ЯТЭК создана аварийно-спасательная служба

В декабре 2020 года во исполнение Федеральных законов в компании ЯТЭК создано нештатное аварийно-спасательное формирование из числа сотрудников. Ведению газоспасательных работ обучено 9 человек.

Согласно статьи 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» организации, эксплуатирующие опасный производственный объект, обязаны создавать собственные нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии.

В декабре преподаватели АНО ДПО «Учебно-консультационный центр аварийно-спасательных формирований им. В.В. Никулина» провели необходимое обучение. В итоге девять сотрудников компании успешно защитили свои знания на экзамене по курсу «Профессиональная подготовка по профессии «Спасатель» (НАСФ) ведение газоспасательных работ».