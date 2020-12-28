В ЯТЭК создана аварийно-спасательная служба
В декабре 2020 года во исполнение Федеральных законов в компании ЯТЭК создано нештатное аварийно-спасательное формирование из числа сотрудников. Ведению газоспасательных работ обучено 9 человек.
Согласно статьи 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» организации, эксплуатирующие опасный производственный объект, обязаны создавать собственные нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии.
В декабре преподаватели АНО ДПО «Учебно-консультационный центр аварийно-спасательных формирований им. В.В. Никулина» провели необходимое обучение. В итоге девять сотрудников компании успешно защитили свои знания на экзамене по курсу «Профессиональная подготовка по профессии «Спасатель» (НАСФ) ведение газоспасательных работ».
«Безопасность наших сотрудников стоит для компании ЯТЭК на первом месте. Мы регулярно обучаем коллектив правилам техники безопасности на рабочих местах. А создание нештатной службы из числа сотрудников позволит в случае необходимости четко и слажено провести газоспасательные работы, оказать первую помощь пострадавшим, используя нужное для этого оборудование», — прокомментировал главный инженер ПАО «ЯТЭК» Владимир Санников.
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