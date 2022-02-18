В ЯРО ВСМС и Ассоциации представительных органов обсудили законопроект о публичной власти

Широко обсуждаемый законопроект о публичной власти предлагает провести в России масштабную реформу органов местного самоуправления. Ассоциация представительных органов местного самоуправления муниципальных образований республики и Региональный совет Якутского регионального отделения «Всероссийский совет местного самоуправления» на этой неделе рассмотрели внесение предложений в законопроект «Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти». В обсуждении законопроекта приняли участие председатели районных советов муниципальных образований, руководители местных отделений ЯРО ВСМС, народные депутаты Ил Тумэн.

Напомним, 1 февраля состоялся круглый стол по обсуждению законопроекта с участием депутата Госдумы Галины Данчиковой, первого заместителя председателя правительства республики Андрея Федотова, депутатов Ил Тумэн, Якутской городской Думы, руководителей местных отделений ВСМС. По итогам круглого стола были выработаны соответствующие рекомендации.

«Территория играет важную роль в развитии местного самоуправления, от этого зависит структура, компетенции, полномочия, особенности социально-экономического развития муниципального образования. В республике отмечается низкая плотность населения, сложная транспортная доступность, обусловленная отсутствием круглогодичных дорог. От районного центра до некоторых населенных пунктов расстояние измеряется в 500 км. Кроме того, многих жителей волнует вопрос разделения полномочий», — сказал Альберт Семенов, руководитель ЯРО ВСМС, председатель Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

В одном муниципальном районе может быть 27 полномочий, в других меньше или больше. Поэтому по каждому району внесли предложение разработать дорожную карту.

Альберт Семенов подчеркнул, что в ходе круглого стола постарались учесть все мнения, которые поступали от улусов.

Участники круглого стола внесли свои предложения по совершенствованию законопроекта, определению полномочий некоторых предприятий, органов местного самоуправления. Возникли некоторые вопросы по проведению предстоящих выборов глав наслегов, депутатов, население беспокоит сокращение кадров, назначение старост в улусах.

Как было отмечено, не определен статус главы муниципального округа, избранного населением и исполняющего полномочия председателя представительного органа муниципального округа.

Предложения по данному законопроекту направлены депутату Госдумы Галине Данчиковой.