В ЯРКБ состоялась торжественная выписка малышей, родившихся в День города

12 сентября из Перинатального Центра Якутской республиканской клинической больницы торжественно выписали 10 новорожденных с мамами. 6 мальчиков и 4 девочек родились в День рождения Якутска, которое было в этом году отпраздновано 8 сентября.

Поздравить счастливых мам и пап, а также старших сестренок и братишек, заботливых бабушек и дедушек, с долгожданным прибавлением в семьях, пришли добрые друзья всех новорожденных нашего города: руководитель ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда г.Якутск при Министерстве труда и социального развития РС(Я) Матвеев С.И., зам. начальника Управления молодежи и семейной политики ОА «город Якутск» Нифонтов Н.Ю., зам. руководителя отдела ЗАГС при Правительстве РС(Я) по г.Якутску Скрябина О.Н., члены Регионального Совета ЯРО ВОД «Матери России» Никитина Я.Д. и Петрова М.К.

Семен Иванович Матвеев тепло поздравил молодых и их родственников, нетерпением ожидающих, когда можно будет уже увезти родильниц с новорожденными по домам. Он особо отметил, что материальная поддержка государством материнства и детства с каждым годом растет. Меры социальной поддержки направлены на рост рождаемости населения, помимо материнского капитала, по федеральной и республиканской линиям семьям с детьми предусмотрены различные пособия и выплаты, как единовременные, так и ежемесячные.

От имени Окружной администрации сердечно приветствовал мам и новорожденных Николай Юрьевич Нифонтов. Скрябина Оделия Николаевна, от лица ЗАГСа прежде, чем вручить свидетельства о рождении, выступила с проникновенной речью, с самыми добрыми пожеланиями в адрес новорожденных и их семей. «Ребенок – это солнечный лучик, который с этого дня будет наполнять яркими красками всю вашу жизнь, будет превращать любой пасмурный день в веселый и солнечный,» — сказала Оделия Николаевна.

Яна Дмитриевна Никитина, от имени Матерей России, выступая со словами благословенного напутствия, напомнила присутствующим, что «День, когда ребенок появляется на свет – это для родителей, для каждой семьи, самый важный день, главнее всех праздников, которые существуют на земле. Это счастливый день семьи, обстоятельства и подробности которого, каждая мать и каждый любящий отец помнят всю жизнь». Также Яна Дмитриевна, по традиции, посоветовала молодым мамам обязательно кормить детей грудным молоком, поскольку это крайне важно для сохранения здоровья матери и полноценного развития ребенка.

В завершение торжественного мероприятия выступил главный врач Якутской республиканской клинической больницы Васильев Николай Николаевич. Напомним, что как раз на праздновании Дня города, 8 сентября, многолетние трудовые заслуги Васильева Н.Н. и его большой вклад в социально-экономическое развитие Якутска, были отмечены заслуженной наградой – присвоением звания «Почетный гражданин Якутска».

В своем выступлении Николай Николаевич сердечно поблагодарил почетных гостей, тепло поздравил молодые семьи, а также пожелал новорожденным и их мамам крепкого здоровья, много добра и любви близких, светлого и удачного жизненного пути. «Торжественные выписки – это давняя традиция нашей больницы, еще со времен городского роддома», — сказал главный врач. «А теперь, у нас есть целый Перинатальный Центр, в котором за 8 месяцев этого года родилось 3810 новорожденных. Такой большой и современный Перинатальный Центр всегда должен быть полон роженицами, чтобы рождалось много здоровых, красивых, умных и талантливых детей. Пусть через много лет ваши дети прославят Якутию и Якутск, сделают процветающим наш благословенный северный край. Приходите к нам еще много раз!»

С ответным словом выступила молодая мама Шишигина Василина Васильевна, родившая первенца. Она поблагодарила врачей, акушерок, медсестер Перинатального Центра ЯРКБ за заботу, профессионализм, доброту и теплое отношение к роженицам. А на задорный вопрос ведущей мероприятия Царевой Надежды Николаевны: «Придете к нам еще рожать?», молодая мама застенчиво улыбнулась, трогательно кивнула головой и ответила негромко «Да». И все остальные мамы сразу заулыбались, некоторые тоже закивали головами в знак согласия. От милых улыбок 10 счастливых мам стало еще светлее и теплее на душе. А когда с песней «Ночной Якутск» на якутском языке выступила юная артистка Ионина Алиса, настроение у всех, и без того приподнятое, действительно поднялось до, по-настоящему, праздничного. Маленькой талантливой певице хлопали, не жалея ладоней!

После всего непродолжительного мероприятия многие решили увековечить радостный момент на совместном фото. А слова Надежды Царевой: «Дорогие женщины, после фотографирования возвращайтесь в палаты, теперь вас и ваших малышей будут, в порядке очереди, выписывать», — ознаменовали завершение торжественной выписки новорожденных, родившихся в День города Якутска. Теперь у родителей, бабушек и дедушек, у некоторых снова, а у кого-то, впервые, начинается прекрасная и удивительная жизнь!