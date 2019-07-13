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13 июля 2019, 16:04
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В ЯРКБ состоялась торжественная выписка малышей, родившихся в День семьи

12 июля в конференц-зале Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы состоялась торжественная выписка новорожденных, которые появились на свет 8 июля, в День семьи, любви и верности, с церемонией вручения свидетельств о рождении.

Праздничное мероприятие открылось процессией из 20 радостных мам, гордо кативших перед собой на специальных тележках своих чудесных младенцев, зал встретил их аплодисментами. Новорожденные 7 мальчиков и 13 девочек стали героями и героинями дня. Многочисленные родственники, а также гости мероприятия заполнили весь зал, некоторые даже стояли в проходе между креслами и задорно размахивали шарами, подбадривая родильниц. Приглашенный бархатный баритон Леонид Анциферов, сам, кстати, прекрасный отец троих замечательных детей, блестяще и с глубоким чувством исполнил для присутствующих знаменитую песню «What a wonderful world». 

Поздравить родительниц и новорожденных, вручить памятные и необходимые подарки пришли известные и уважаемые люди: председатель Якутского Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» БОРИСОВА П.П., начальник Управления Образования г.Якутска СЕМЕНОВ А.К., председатель Постоянной комиссии Якутской городской Думы по социальной политике ВАСИЛЬЕВ А.И., руководитель Департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения РС(Я) ТАРАСОВА В.Е., главный специалист отдела Управления ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия) по г.Якутску ДЕГТЯРЕВА С.Н., заместитель Председателя Общественной организации «Лига женщин г.Якутска» ТИТОВА А.С., член Общественного Совета по культуре Губинского округа ГОЛДОБИНА О.В., председатель Женсовета Центрального округа г.Якутска ЕГОРОВА Т.Д., председатель Женсовета с.Маган ПЕРМЯКОВА Т.В.

Прасковья Петровна Борисова сердечно поздравила родильниц и их семьи с прошедшим праздником, вручила подарки и пожелала всем здоровья и всего доброго в жизни.

«Самое большое счастье, которое обязательно должно быть в каждой семье – это радостный детский смех и топот маленьких ножек», — с чувством пожелала «главная мама» республики.

Также она настоятельно посоветовала кормить младенцев грудным молоком, чтобы дети не болели, быстро росли и набирались сил. Тарасова Вера Евстафьевна назвала увеличение рождаемости важным государственным приоритетом и напомнила присутствующим о том, что по положениям нового Федерального закона, уже с 3 июля, семьи, родившие в 2019 г. третьего или последующего ребенка, имеют право на господдержку. Семенов Алексей Климентьевич с удовольствием поздравил родильниц и новорожденных от имени Администрации г.Якутска и вручил подарки, сувениры и букеты с красивыми цветами. Васильев Айаал Ильич от души пожелал здоровья и счастья родильницам и новорожденным, а также поздравил отцов и дедушек,

«Чувство отцовства – такая же огромная радость, как и святое чувство материнства», — сказал депутат Гордумы и пожелал новорожденным вырасти здоровыми, умными, сильными, красивыми и достойными гражданами России.

От Лиги женщин г.Якутска пришла на торжественное мероприятие делегация из 4 активных общественниц, во главе с Титовой Антониной Степановной, которая пожелала юным родильницам и их мужьям, бездну любви и счастливых эмоций, которые обязательно принесут им дети. «А главное, хочу пожелать, чтобы сбылись ваши сокровенные мечты и надежды, чтобы ваши дети выросли и стали замечательными людьми, которыми будут гордиться не только родные и близкие, но и вся наша республика, и вся Россия!» – эмоционально закончила Антонина Степановна. А Голдобина Ольга Владимировна, мама четырех детей, добавила:

«Перинатальный центр – это высококлассные специалисты, современное оборудование, новейшие методики, самая добрая атмосфера и сердечное отношение к женщинам. В наше время тоже было хорошо, но таких удивительно прекрасных условий для родов, все-таки, не было».

Лига женщин г.Якутска также преподнесла родильницам памятные подарки. 

Кульминацией мероприятия стало вручение новорожденным свидетельств о рождении. Свидетельства вручала Дегтярева Сулгунда Николаевна, которая выполнила свою важную миссию душевно и обстоятельно. 

В завершающем праздничную выписку выступлении, заместитель главного врача по организационно-методической работе Якутской республиканской клинической больницы НЕУСТРОЕВА Людмила Дармаевна от души поблагодарила присутствующих и всех гостей торжественного мероприятия, которые пришли сегодня подарить новорожденным свои добрые напутствия. В особенности давних друзей, или, вернее, подруг Перинатального Центра ЯРКБ – Лигу женщин г.Якутска, недавно подаривших Перинатальному центру целую машину комнатных цветов, в том числе декоративных и редких, для устройства «зеленых уголков». А родильниц Людмила Дармаевна пригласила еще не раз приезжать в Перинатальный Центр, за новыми детьми. «С медицинской стороны мы вам всегда поможем», — заверила она. И.о. заместителя главного врача ЯРКБ по акушерству и гинекологии ШЕК Людмила Александровна от имени коллектива Перинатального центра также пожелала здоровья, счастья мира и добра новорожденным, родильницам и их семьям. «Пусть ваши дети будут талантливыми, станут знаменитыми людьми, лидерами, руководителями, известными спортсменами и учеными. Приходите к нам еще», — сказала Людмила Александровна.

В ответном слове молодая мам УСТЮЖИНА И.В. сердечно поблагодарила Якутскую республиканскую клиническую больницу и всех сотрудников Перинатального Центра за заботу и помощь при родах, высокий профессионализм и душевное отношение к роженицам, родильницам и новорожденным. «Эти последние дни были наполнены незабываемыми эмоциями», — сказала юная мама: «мы так признательны всему персоналу Перинатального Центра. Здесь такое дружелюбное отношение к нам, роженицам и родильницам, каждый готов во всем помочь, просто нет слов. А возможность партнерских родов – это такая помощь для семьи роженицы, для некоторых – это ведь бесценно. Дальнейших успехов в работе и счастья в жизни всем сотрудникам Перинатального центра!» 

Несмотря на то, что подобные мероприятия, как правило, стараются провести максимально быстро, чтобы родильницы и младенцы не успели устать, да и сотрудники Перинатального Центра ЯРКБ тоже спешат вернуться на рабочее место, все-таки один новорожденный заплакал прямо во время торжественной церемонии. Старания юной мамы успокоить ребеночка успехом не увенчались. Для таких случаев в зале дежурит медицинская сестра отделения новорожденных. И, стоило медсестре принять у взволнованной мамы младенца, как он, будто по волшебству, тут же успокоился и затих. Ведь новорожденные инстинктивно чувствуют и успокаиваются, когда попадают в надежные, уверенные, умелые и добрые руки. Именно такие, как у сотрудников Перинатального Центра Якутской республиканской клинической больницы. 

Завершая праздничную церемонию, ведущая праздничного мероприятия ЦАРЕВА Надежда Николаевна, старший фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории Перинатального Центра, от души пожелала каждой молодой маме: «Пусть ваш ребенок своим счастливым смехом делает мир светлее и добрее. И пусть весь мир всегда будет ласково улыбаться вашему ребенку в ответ!»

В этом году мы будем праздновать 100-летие организации службы родовспоможения Якутии. Высококвалифицированная работа сотрудников Перинатального центра ЯРКБ – это достойное ознаменование векового развития медицинской отрасли, закономерный итог самоотверженного труда и славных достижений многих поколений якутских врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, акушерок, медсестер и других замечательных специалистов, помноженные на современные медицинские научные и технические достижения мирового родовспоможения.

Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская клиническая больница»
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