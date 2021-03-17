В ЯРКБ проводили своих ветеранов на заслуженный отдых

Солнечным мартовским днем дружный коллектив отделения лучевой диагностики Якутской республиканской клинической больницы в торжественной обстановке провожал на заслуженный отдых своих ветеранов – Людмилу Макаровну Замаратскую, Лидию Лукиничну Уварову и Нину Николаевну Карамзину.

— Вот и прошел для меня год в условиях пандемии без любимых моих коллег и любимой моей работы, — говорит Людмила Макаровна. — Мы, ветераны, вынуждены были жить это время в изоляции и только слышать от коллег, как они героически трудятся.

Пришла она в отделение ровно четверть века назад санитаркой и не думала, что останется здесь так надолго.

— Я сразу попала в атмосферу доброжелательности и уважения. Потом, когда отделение увеличилось, меня назначили сестрой-хозяйкой. Так и стало отделение мне вторым домом. Здесь прожито двадцать четыре года, здесь моя работа отмечена многими наградами, самая высокая из которых Знак Отличия «Гражданская доблесть». Наше отделение всегда было очень активным, принимало участие во всех мероприятиях больницы. Никогда не забуду, как участвовала в конкурсе отделений «Я – самая, самая» и заняла первое место. Столько было радости, столько приняла поздравлений в тот день, столько комплиментов услышала.

— С кем дружили, Людмила Макаровна?

— Со мной рядом работали замечательные люди — санитарочки Лидия Лукинична Уварова и Нина Николаевна Карамзина. Они и сейчас рядом со мной. Это трудолюбивые и честные люди, которые на протяжении долгих лет поддерживали чистоту и порядок в отделении и по справедливости снискали уважение и любовь родного коллектива. У нас очень дружный коллектив, и я всегда с теплотой и любовью буду вспоминать коллег: нашу заведующую — Юлию Семеновну, неутомимую и деятельную Прасковью Константиновну, организатора всех наших мероприятий, старшего лаборанта Марьяну Юрьевну, мастерицу на все руки, она шила, мастерила, рисовала для отделения, вечного нашего режиссера Галину Васильевну. С теплотой и любовью вспоминаю врачей, с которыми работала долгие годы — Любовь Ивановну, Андрея Ивановича, Дмитрия Вячеславовича, Татьяну Николаевну, Надежду Федотовну, Аэлиту Валентиновну, нашего лаборанта Мира Иннокентьевича и мою Наталью Петровну.

— Расскажите, пожалуйста, как Вас с подругами провожали коллеги.

— Провожали нас очень трогательно — благодарственными письмами, памятными подарками, цветами и музыкальными выступлениями. От имени руководства больницы поздравил нас старший медбрат Алквиад Иванович Иванов. Мы очень благодарны нашей больнице, родному отделению, что в такое непростое время они сумели так торжественно организовать нам праздник. Так приятно было слышать, когда коллеги говорили, провожая: «Наше отделение уникально, потому что в нем до 83 лет работала Людмила Макаровна». Вот сколько мне лет, но я еще бы, наверное, работала, если бы не коронавирус.

Проводы на заслуженный отдых ветеранов отделения совпали с международным женским днем 8 марта, и мужчины отделения подготовились к этому событию основательно и с душой. Они устроили для прекрасной половины отделения шикарную фотосессию (перед ней приглашенные специалисты сделали всем женщинам макияж и укладку), а на торжественную часть праздника пригласили в ресторан.

— В зеленом это я, а рядом мои санитарочки! – показывает фотографии с фотосессии Людмила Макаровна и светится вся от радости и гордости.

Вот так, красивые и любимые, окруженные вниманием и заботой, с легкой душой ветераны отделения лучевой диагностики республиканской клинической уходят на заслуженный отдых.

— Дорогие мои! Мы все трое имели счастливую возможность трудиться в таком замечательном, дружном, ставшем нам родным коллективе, и мы благодарны вам за это, — сказала Людмила Макаровна от себя и своих подруг. — Вы навсегда останетесь в нашей памяти!

Родной коллектив пожелал Людмиле Макаровне Замаратской, Лидии Лукиничне Уваровой и Нине Николаевне Карамзин долгих счастливых лет жизни и доброго здоровья.

