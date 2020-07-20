В ЯРКБ открыто акушерское инфекционное отделение

Будущие мамы, как и люди пожилого возраста, находятся в период пандемии короновирусной инфекции в особой группе. Это связано с особенностями физиологии беременных женщин. Среди пациентов, инфицированных COVID-19, есть беременные, есть мамы, родившие здоровых малышей и продолжающие лечение. Акушеры-гинекологи принимают роды у женщин с подтверждённым коронавирусом и делают всё для того, чтобы женщина поправилась, а инфекция никак не отразилась на здоровье малыша. С этой целью вся акушерско-гинекологическая служба Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы перестроила свою работу, а недавно на базе больницы открылось провизорное отделение на пятнадцать коек для беременных женщин с признаками ОРВИ и пневмониями легкой степени. Оно расположилось на двух этажах инфекционного блока, где до этого находилось отделение особо опасной инфекции. На первом этаже – «чистая» зона, на втором – «грязная». Об отделении и его задачах рассказывает заведующий акушерско-физиологическим отделением Перинатального центра и по совместительству врач акушерского инфекционного отделения Людмила ШЕК.

— В связи с чем было решено открыть провизорное отделение для беременных, Людмила Александровна?

— Появились беременные женщины с катаральными явлениями и высокой температурой, с пневмонией без дыхательной недостаточности, у которых нет акушерской патологии. Таких беременных с пневмониями и катаральными явлениями без подтверждения на ковид в инфекционные и пульмонологические стационары, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, не берут, так что на сегодняшний день существует очень большая проблема их размещения. В нашем отделении беременные могут получить помощь, вовремя дообследоваться, мы поставим диагноз, ведь беременные с легкими формами могут внезапно стать «тяжелыми». В последнее время было несколько случаев женщин с тяжелой пневмонией, которые находились дома. Актуальность этого отделения достаточно высока еще и потому, что количество беременных женщин с признаками ОРВИ, скорее всего, с приближением периода гриппа увеличится.

Людмила Александровна показывает одну из одноместных палат на первом этаже, из тех, что приготовлены для пациентов на двух этажах. В каждой палате есть санузел, душ и все необходимое для комфортного пребывания пациенток.

— Сколько вас, медиков, в отделении?

— Работаем мы маленьким коллективом. По штату у нас четыре терапевта, четыре медсестры, одна дневная акушерка и врач акушер-гинеколог.

— Что сделано для безопасности сотрудников?

— Приходя на работу, наши сотрудники проходят термометрию и вносят в журнал все свои жалобы, если есть какие-то проблемы со здоровьем, для того, чтобы вовремя принять меры и не допустить заболевания на рабочем месте.

Доктор показывает санпропускник, душевую, туалетную комнату для медперсонала, кабинеты для врачей и медсестер, везде на видном месте дезинфицирующие средства, бумажные полотенца, жидкое мыло, в шкафу для персонала – защитные костюмы, коробки с бахилами, медицинскими масками и перчатками.

Акушеры-гинекологи довольны, что беременные с подозрением на ковид теперь без проблем могут быть госпитализированы и смогут получить соответствующее лечение.