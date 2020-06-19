В ЯРКБ лечится 116 пациентов, больных COVID-19

В преддверии Дня медицинского работника заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина в режиме ВКС провела встречу с коллективом инфекционного отделения Якутской республиканской клинической больницы, которые находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы оказания стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19. Как сообщила заведующая инфекционным отделением Владилена Иванова, в настоящее время в стационаре проходят лечение 116 пациентов.

Количество выздоровевших растёт с каждым днём, сегодня после прохождения курса лечения и полного выздоровления выписались 12 человек. Ольга Балабкина передала медицинским работникам поздравления Главы республики Айсена Николаева с наступающим профессиональным праздником и поблагодарила за самоотверженный труд на благо здоровья якутян.