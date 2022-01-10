В январские каникулы специалисты Минздрава провели обходы медорганизаций Якутии

В целях оказания методической помощи по организации противоэпидемических мероприятий специалисты Минздрава республики в первые дни января посетили не только ряд медицинских учреждений столицы, но и Центральные районные больницы.

Рабочие группы выезжали в Хангаласский, Среднеколымский, Усть–Алданский, Мегино-Кангаласский районы, в которых проверили работу медиков в стационарных и поликлинических отделениях, вакцинальных пунктах, «красных зонах» больниц, провели семинары по оперативным действиям при завозе штамма «омикрон» коронавируса.

Также специалисты Минздрава республики приняли участие в заседаниях Оперативных штабов по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципальных районов с оценкой проводимых противоэпидемических и ограничительных мероприятий.

Министр здравоохранения Лена Афанасьева отметила работу медучреждений и принятые меры по подготовке к работе в условиях распространения штамма «омикрон» коронавируса. «Еще раз напоминаю жителям республики, что вакцинация является эффективной защитой против новой коронавирусной инфекции, так и штаммов «дельта», «омикрон». В республике на сегодня в наличии достаточное количество вакцин» — сообщила министр.