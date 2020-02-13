В январе в Якутии произошло более 900 преступлений

На территории республики в январе 2020 года зарегистрировано 927 преступлений, что на 6,1 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

На 20,8 % или с 226 до 179 уменьшилось число тяжких преступлений, их снижение зарегистрировано на территории 13 городов и районов республики, в том числе в г.г. Якутск и Мирный.

На 15,6 % снизилось количество преступлений против собственности, их зарегистрировано 405. На централизованный учет поставлено 229 краж, 22 грабежа, 4 разбойных нападения и 111 случаев мошенничества.

С использованием информационно-телекоммуникационных технологий в сфере компьютерной информации зарегистрировано 134 преступления. С их использованием совершены, в том числе такие преступления, как кражи — 48, мошенничество – 38, мошенничество с использованием платежных карт – 22, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – 16.

В январе 2020 года правоохранительными органами выявлено 54 преступления экономической направленности, и 48 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Зарегистрировано 13 преступлений по фактам злоупотребления должностными полномочиями, 15 по фактам превышения должностных полномочий, получение взятки – 5, служебный подлог – 8 и халатность – 3.

Согласно данным анализа социально-криминологических характеристик преступности, в рассматриваемом периоде отмечается снижение на 3,6 % количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Зарегистрировано 221 преступление, совершенное в общественных местах, что на 21,6 % меньше чем в аналогичный период прошлого года. На 8,9 % уменьшилось количество преступлений, совершенных женщинами, их зарегистрировано 102.

С учетом приведенных данных, их анализа прокуратурой республики запланированы мероприятия направленные на повышение эффективности борьбы с преступностью, ее негативными последствиями.