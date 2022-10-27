В январе истекает срок лицензий у 140 управляющих компаний Якутии

42 управляющие организации подали заявление о продлении срока действия лицензии

C 11 октября 2022 года в управление Госстройжилнадзора РС(Я) подали заявление о продлении срока действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 42 управляющие организации.

Напомним, в январе 2023 года у 140 управляющих организаций республики истекает срок действия лицензий, выданных с 2015 года по 11 января 2018 года. Чтобы сохранить право управления домами, лицензиатам необходимо в период с 11 октября по 1 ноября 2022 года подать заявление в надзорный орган.

В настоящее время ведомством проводится работа по проверке деятельности заявившихся на продление лицензии юрлиц на соответствие уставленным требованиям (п.17 ПП РФ от 28.10.2014 № 1110).

Первое решение по заявлению от 11 октября будет принято управлением уже 1 ноября 2022 года.