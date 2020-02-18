В ЯНЦ СО РАН обсудили жизнь и творчество великого математика Сергея Чаплыгина

13 февраля в ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН» состоялся круглый стол для аспирантов и молодых ученых, посвященный 150-летию русского и советского механика и математика, одного из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики, академика АН СССР, Героя Социалистического труда, заслуженного деятеля науки РСФСР Сергея Алексеевича Чаплыгина (1869-1942).

Организаторами мероприятия выступили Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр СО РАН» в лице главного ученого секретаря Петра Мордовского, кафедра философии ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» в лице заведующего кафедрой Егора Махарова, Департамент по экономико-правовому и гуманитарному образованию Якутской государственной сельскохозяйственной академии, журнал «Наука и техника в Якутии», а также «Якутский философский журнал».

В круглом столе приняли участие академик АН РС(Я), заведующий кафедрой философии ЯНЦ СО РАН, профессор, доктор философских наук Егор Махаров; академик АН РС(Я), и.о. директора Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, доктор технических наук Валерий Лепов; академик АН РС(Я), заместитель директора Института мерзлотоведения СО РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный редактор журнала «Наука и техника в Якутии» Виктор Шепелев; главный ученый секретарь ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», кандидат технических наук Петр Мордовской; руководитель Департамента по экономико-правовому и гуманитарному образованию ЯГСХА, кандидат философских наук Алексей Пудов; профессор кафедры философии ЯНЦ СО РАН, доктор философских наук Виктор Михайлов; учителя и учащиеся Базовых школ РАН — Физико-технического лицея им. В.П. Ларионова и Якутского городского лицея, молодые ученые и аспиранты.

Открывая мероприятие, заведующий кафедрой философии ЯНЦ СО РАН, доктор философских наук Егор Махаров отметил, что это традиционный круглый стол для аспирантов и молодых ученых, посвященный юбилейным датам великих ученых.

«Такие круглые столы мы проводим на постоянной основе, ведь это место встречи молодых исследователей, аспирантов с крупными учеными», — подчеркнул Егор Михайлович. Он заострил внимание на том, что выдающийся русский и советский математик Чаплыгин внес огромный вклад не только в математику, но и в современную аэромеханику и аэродинамику.

Юные участники круглого стола, учащиеся 9 «б» класса Якутского городского лицея, Базовой школы РАН Богдан Китаев и Олег Едисеев рассказали о детстве и школьных годах Сергея Чаплыгина. Детство у будущего академика было нелегким, родной его отец рано умер, мать повторно вышла замуж, и, хоть отчим и не обижал мальчика, Сереже Чаплыгину с ранних лет пришлось самому зарабатывать на жизнь репетиторством.

«У него была невероятная память. Ему очень легко давались все предметы, но особую любовь он питал к математике», — подчеркнули ребята, и добавили, что биография Чаплыгина их очень сильно впечатлила, и что они и сами хотели бы обладать такой памятью.

Аспирантка Института горного дела Севера СО РАН Рада Дягилева представила доклад об университетских годах Чаплыгина и о его трудовой биографии, отметив, что Сергей Алексеевич был великолепным организатором науки. На вопрос о том, что мешает молодым людям, учащимся старших классов и студентам заниматься репетиторством как Чаплыгин в свои юные годы, она ответила, что, скорее всего, нынешней молодежи мешает лень и поглощенность новыми технологиями, отнимающими свободное время.

Обсуждая годы учебы выдающегося математика, заместитель директора Института мерзлотоведения СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Виктор Шепелев подчеркнул, что Сергею Алексеевичу очень повезло с преподавателями, ведь тогда в МГУ преподавали такие яркие и молодые профессора как физик мирового уровня Александр Столетов, отец русской авиации Николай Жуковский, выдающийся биолог Климент Тимирязев.

«Крупных ученых формирует среда, учителя и наставники», — отметил Виктор Васильевич.

И.о. директора Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, доктор технических наук Валерий Лепов в своем выступлении осветил научную деятельность Чаплыгина. В 1903 году Сергей Алексеевич защищает докторскую диссертацию «О газовых струях», в которой предложил метод исследований струйных движений газа при любых дозвуковых скоростях. Позднее Чаплыгин открыл метод вычисления реальной подъемной силы крыла самолета.

В 1918 году Николай Жуковский привлекает Сергея Чаплыгина к работе в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Сергей Алексеевич разрабатывает теории крыла моноплана, разрезного крыла, решетчатого крыла, а в 1931 году вместе со своим учеником Николаем Аржаниковым он написал работу «К теории открылка и закрылка». Сейчас все современные самолеты имеют предкрылки и закрылки — всё это благодаря работам Чаплыгина. Как подчеркнул Валерий Лепов, свои расчеты Чаплыгин делал на бумаге, без использования счетных машин и методов математического моделирования.

Профессор кафедры философии ЯНЦ СО РАН, доктор философских наук Виктор Михайлов на примере Сергея Чаплыгина подчеркнул важность популяризации науки учеными и особую роль ученых в подготовке научных кадров.

Руководитель ДЭПИГО ЯГСХА, кандидат философских наук Алексей Пудов представил Сергея Чаплыгина как одного из ярких представителей эпохи «Русского Ренессанса», которая начала бурно развиваться в России после отмены крепостного права в 1861 году и продлилась около 50 лет. В эти годы было сделано много важных открытий и изобретений, изменивших ход мировой истории.

Сравнивая события этой эпохи Русского Возрождения, Алексей Григорьевич провел параллель с нынешним развитием культуры в Якутии и сделал вывод, что следуя общемировым законам, вслед за развитием искусства и литературы в нашей республике должна наступить эпоха еще более активного развития науки и техники.