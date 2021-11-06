В якутскую колонию пытались перебросить телефоны и дрожжи

По оперативной информации сотрудниками УФСИН был задержан 19-летний житель

г. Якутска, который намеревался перебросить на территорию исправительной колонии №

6 запрещенные предметы.

2 сотовых телефона, sim-карта и 500 грамм дрожжей предназначались для осужденных.

Молодой человек попытался скрыться, однако сделать это ему не удалось.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.



Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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