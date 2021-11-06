06.11.2021
14:24
122
Происшествия
В якутскую колонию пытались перебросить телефоны и дрожжи
По оперативной информации сотрудниками УФСИН был задержан 19-летний житель
г. Якутска, который намеревался перебросить на территорию исправительной колонии №
6 запрещенные предметы.
2 сотовых телефона, sim-карта и 500 грамм дрожжей предназначались для осужденных.
Молодой человек попытался скрыться, однако сделать это ему не удалось.
По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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