06.11.2021
14:24
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Происшествия

В якутскую колонию пытались перебросить телефоны и дрожжи

По оперативной информации сотрудниками УФСИН был задержан 19-летний житель
г. Якутска, который намеревался перебросить на территорию исправительной колонии №
6 запрещенные предметы.

2 сотовых телефона, sim-карта и 500 грамм дрожжей предназначались для осужденных.
Молодой человек попытался скрыться, однако сделать это ему не удалось.
По данному факту составлен протокол об административном правонарушении.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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