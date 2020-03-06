В якутскую колонию невеста принесла на свидание …

В исправительной колонии № 3 после регистрации заключения брака гражданке Э. и осужденному Г. было разрешено длительное свидание. При досмотре личных вещей гражданки Э. в ее сумке обнаружена одна бутылка шампанского объемом 0,75 литра. По данному факту оформлен протокол об административном правонарушении.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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