06.03.2020
12:47
222
Происшествия
В якутскую колонию невеста принесла на свидание …
В исправительной колонии № 3 после регистрации заключения брака гражданке Э. и осужденному Г. было разрешено длительное свидание.
При досмотре личных вещей гражданки Э. в ее сумке обнаружена одна бутылка шампанского объемом 0,75 литра.
По данному факту оформлен протокол об административном правонарушении.
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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