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В Якутской городской Думе рассмотрели ход исполнения соглашения о ГЧП

Во вторник, 9 июля, было срочно созвано заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы под руководством и.о. председателя постоянной комиссии Саргыланы Васильевой. На повестке стоял вопрос по рассмотрению хода исполнения соглашения государственно-частного партнерства между Окружной администрацией города Якутска и компаний «ГазЭнергоМонтаж». 

Напомним, что трехстороннее соглашение о государственно-частном партнерстве между ООО «ГазЭнергоМонтаж» (Группа «ВИС»), правительством Якутии и городом Якутском было подписано в декабре 2015 года. Проект подразумевает проектирование, создание и техническое обслуживание объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в городском округе «город Якутск». Проект рассчитан на 10 лет и в общей сложности обеспечит 1310 мест в детских садах и 1620 мест в школах. 

Соглашение гласит, что по окончанию строительства объектов и ввода их в эксплуатацию, Частный партнер («ГазЭнергоМонтаж») обязан заключить с Публичным партнером (ОА г. Якутск) договор аренды, и передать эти объекты. Из-за размера арендной стоимости объектов и возник спор между сторонами соглашения. 

По информации первого заместителя главы города Якутска Михаила Воробьева, Окружная администрация готова оплатить стоимость аренды за 2 и 3 квартал при заключении договора в июле этого года, и на эти цели изыскала средства внутри муниципальных программ города. 

В свою очередь «ГазЭнергоМонтаж» предлагает внести в стоимость арендных платежей НДС, а также налог на имущество организации за 2018 год. По утверждению Окружной администрации, изначально в соглашение НДС указан не был, во-вторых, согласно 44ФЗ, они не имеют права заключать дополнительное соглашение на период, который уже истек. 

«Все арендные платежи входят в условия договора, и мы признаем, что изначально НДС туда не входил. Но мы вышли с инициативой, где предложили дополнительное соглашение о внесении НДС в арендную стоимость. Если у города нет возможности сейчас выплатить всю необходимую сумму, то мы готовы пойти навстречу и перенести порядок оплаты. Но надо подписать дополнительное соглашение», — сказал начальник Якутского территориального управления ООО «Газэнергомонтаж» Андрей Урум.

По информации руководителя Контрольно-ревизионного управления Окружной администрации города Якутска Марьяны Марковой, согласно 44 ФЗ цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения. При этом, подчеркнула она, в соответствии с частью 2 стать 72 Бюджетного кодекса РФ государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Депутаты постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы отметили, что до начала учебного года осталось совсем мало времени, и разногласия стороны должны были разрешить своевременно. 

«Данный вопрос не относится к полномочиям Якутской городской Думы, но мы все с вами должны думать о начале нового учебного года, и готовности объектов принять детей. Как представительный орган города Якутска мы рекомендуем вам прийти к консенсусу в ближайшее время, и решить вопрос по ускорению процесса заключения договоров аренды, чтобы осенью дети могли пойти в школу», — сказала и.о. председателя постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Саргылана Васильева. 

Если стороны не смогут прийти к единому мнению в ближайшие дни, это чревато тем, что процесс передачи объектов в аренду городу затянется. Это самый важный вопрос, который беспокоит депутатов Якутской городской Думы, подчеркнул Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Спикер Гордумы отметил, что в целом проекты социальной значимости в сфере государственно-частного партнерства, как инструмент поддержки в развитии системы образования, имеют значительный потенциал. К примеру, в рамках трехстороннего соглашения о государственно-частном партнерстве между ООО «ГазЭнергоМонтаж» (Группа «ВИС»), правительством Якутии и городом Якутском на данный момент введены в строй школа Айыы Кыhата, школа №25, библиотека и сад в 202 микрорайоне, детские сады в Якутске и Сырдахе.

«Другими словами проект ГЧП может дать положительный социально-экономический эффект. Очень важно, чтобы новая инфраструктура отвечала потребностям в развитии школьников и задачам государства, поэтому нужно двигаться в фарватере национального проекта «Образование» и многих других государственных программ. Необходимость частных инвестиций в образование становится все более очевидной, необходимо лишь разобраться с распределением зон ответственности», — говорит председатель Альберт Семенов. «Исполнение соглашений между Окружной администрацией и хозяйствующего субъекта компетенция исключительно Окружной администрации. Как мне стало известно, сейчас встал вопрос о передаче объектов городу, но из-за возникших разногласий по вопросу размера арендных платежей, этот процесс может затянуться. Если стороны не придут к согласию, то город не успеет своевременно получить лицензии на осуществление образовательной деятельности в данных объектах, и соответственно школы могут не открыться в сентябре. Вот что нас волнует в первую очередь как депутатов Якутской городской Думы. Я призываю обе стороны не допустить того, чтобы из-за сложившейся ситуации пострадали дети. Можно и нужно найти выход из ситуации». 

Добавим, что постоянная комиссия по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы рекомендовала руководству окружной администрации в срок до 31 июля направить информацию о принятых решениях в адрес Якутской городской Думы.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы 
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