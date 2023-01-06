В якутском Твиттере разгорелся скандал

«Примите меры. Чтобы иноземцы всякие диктовали свои условия! Мне пришлось принять такую цену. Я просто буду выбивать двери авто каждому уроду. Бесит!», — написала женщина. Пользователи Twitter осудили ее за ксенофобию. Люди написали: «испанский стыд», «что за кринж-женщина», «тем не менее приезжие обычно принимают дешевле местных», «типичная шовинистка», «сахалар за 700 вообще ылбатахтар да5аны» («якуты не приняли заказ даже за 700»). Кроме т

ого, инфлюенсеру досталось за платную подписку в соцсети. Чтобы стать ее фолловером и читать ее посты о местных продуктовых магазинах необходимо заплатить 800 рублей, сообщил тгк Sakhaday



Позже Майя Егорова сообщила, что сожалеет о своем поступке.

– Он говорит: «Давай сразу 1000 рублей, сразу возьмут!» Я говорила, как это? В итоге я поехала домой за 700 рублей. Она уехала за 500 или 600 рублей. Из-за этого я на эмоциях выложила сториз, что водитель выгнал нас из такси в –50 С, не соглашаясь на адекватную стоимость. Почему я указала национальность? Выложила скриншот, увидела иностранное имя и меня просто понесло! Конечно я сожалею о своем поступке. Я не являюсь разжигательницей, я прекрасно общаюсь со всеми. Если бы это было так, то я бы не скрывала, тем более в компании «Майины котлетки» не работали бы иностранные граждане. У нас была работница с 2019 по 2021 годы, но она уехала в Канаду. Я с ней до сих пор общаюсь, она даже звала меня в Бишкек, пишет тгк Sakhaday

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