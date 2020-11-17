В Якутском торгово-экономическом колледже работают следователи

Следком Якутии начал процессуальную проверку по сообщению в СМИ о невыплате заработной платы работникам торгово-экономического колледжа.

В материале содержатся сведения об обращении коллектива Якутского торгово-экономического колледжа, в котором приводятся данные об отсутствии оплаты по больничным листам и заработной платы с сентября 2020 года.

По указанию руководства следственного управления по данному факту организована процессуальная проверка, в ходе которой будут проведены необходимые опросы, изучена служебная и финансовая документация, что поможет установить все обстоятельства произошедшего.

В случае подтверждения изложенных педагогами доводов следственные органы будут принимать меры по незамедлительному погашению долгов по заработной плате.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.