В Якутском суде рассмотрят дело о мошенничестве в сфере долевого строительства

Следственным управлением МУ МВД России «Якутское» закончено расследование уголовного дела по факту мошеннических действий в отношении граждан, вступивших в долевое строительство.

Прокуратурой г.Якутска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении 5 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере», 13 эпизодов преступлений – по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», 7 эпизодов преступлений – по ч.2 ст.201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, то есть, использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, и нанесение вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, повлекшее тяжкие последствия».

По версии следствия, обвиняемая, являясь председателем правления коммерческого жилищного кооператива, в период с 2009 по 2014 годы заключила с 25 гражданами договоры вступления в пай для строительства квартир в 27-ми квартирном жилом доме, заведомо зная, что не имеет возможности выполнить принятые на себя обязательства и умолчав о том, что ранее на эти же квартиры с другими гражданами заключены такие же договоры. В результате пострадало 18 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму около 25 млн. рублей. Также 7 граждан, ранее других оплатившие полную стоимость квартир, не получили свои жилые помещения.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Якутский городской суд.