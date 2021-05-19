В Якутском суде рассмотрели дело Александра Габышева

Сегодня, 19 мая, в Якутском городском суде состоялось заседание по делу Александра Габышева.

Как сообщила Sakhalife.ru адвокат подсудимого Ольга Тимофеева, «сегодня ожидалось появление на судебном заседании замминистра МВД Якутии Олега Лебедя, но он не явился, так как заявил, что не получал повестки. Хотя секретарь суда сообщила, что ему отправляли уведомление. Так же не явилась в суд врач-психиатр, сославшись на занятость по работе». По словам адвоката, суд повторно направит повестки этим свидетелям, следующее судебное заседание назначено на 2 июня.

Напомним, что Александр Габышев обвиняется в публичных призывах к экстремизму и сопротивлении при задержании сотрудникам Росгвардии. Судебный процесс идет в закрытом режиме.

На предыдущих заседаниях судья Максим Горохов заслушал показания сотрудников Росгвардии, пострадавших от действий подсудимого, а так же свидетельства полицейских, задержавших в январе Александра Габышева.

Как сообщалось в СМИ, замминистра МВД РФ по РС(Я) Олег Лебедь руководил январской операцией по задержанию Александра Габышева, в которой было задействовано 50 сотрудников полиции и 5 сотрудников Росгвардии. Приказом МВД был утвержден план задержания Габышева с оцеплением микрорайона, привлечением оперативных сил МВД и Росгвардии.