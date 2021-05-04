04.05.2021
09:20
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Культура

В якутском СИЗО «оживают» куклы

В следственном изоляторе в рамках кружка прикладного творчества для несовершеннолетних, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, применяется метод куклотерапии.

Совместно с сотрудниками воспитательной и психологической службы подростки мастерят перчаточные куклы, которые надеваются на руку и «оживают» благодаря движениям кисти.

На последних занятиях из ткани, наполнителя, ниток, гуаши и клея изготовлены персонажи сказки Корнея Чуковского «Доктор Айболит» – любимой сказки из детства.

Во время таких творческих встреч развиваются мелкая моторика, способность концентрироваться. Кроме этого, это своего рода медитация, способствующая восстановлению эмоционального равновесия и снижению тревожности.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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