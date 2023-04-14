14.04.2023
14:55
726
Происшествия
В якутском селе жестоко избили двух подростков: Было ли изнасилование?
«Ведь на видео мальчики признались, что насиловали девочку», — пишут они. «Не жалко», — считают некоторые.
Получается, что читатели за самосуд? Даже если бы изнасилование было, кто дал право двум взрослым парням вершить суд, выступая в роли судей и палачей одновременно?!
Ведь нетрезвый Афанасий Т. пытался одного из ребят утопить. Он три раза окунал ребёнка в реку, потом отбросил на глубину. Мальчик спасся только благодаря куртке, которая наполнилась воздухом и подняла его наверх.
Подробнее в материале наших коллег SAKHAPRESS
Фото: соцсети
Источник: SAKHAPRESS
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.04.2023
0
187
14.04.2023
0
237
14.04.2023
0
159
14.04.2023
0
254
14.04.2023
0
411
14.04.2023
0
370
14.04.2023
0
1175
14.04.2023
0
464
14.04.2023
0
725
14.04.2023
0
682
14.04.2023
0
1835
14.04.2023
0
787
14.04.2023
0
380
14.04.2023
0
1130
14.04.2023
0
1198
14.04.2023
0
1653
14.04.2023
0
849
14.04.2023
0
457
14.04.2023
0
416
14.04.2023
0
3344
14.04.2023
0
4177
14.04.2023
0
924
14.04.2023
0
4643
14.04.2023
0
2130
14.04.2023
0
906
14.04.2023
0
1741
14.04.2023
0
1396
13.04.2023
0
9968
13.04.2023
0
1636
13.04.2023
0
3911
13.04.2023
0
5940
13.04.2023
0
1443
13.04.2023
0
1216
13.04.2023
0
2159
13.04.2023
0
1396
13.04.2023
0
2101
13.04.2023
0
1843
13.04.2023
0
1933
13.04.2023
0
1931
13.04.2023
0
2774
13.04.2023
0
2881
13.04.2023
0
1443
13.04.2023
0
4180
13.04.2023
0
1624
13.04.2023
0
2046
13.04.2023
0
1795
13.04.2023
0
2228
13.04.2023
0
1374
13.04.2023
0
4489
13.04.2023
0
3094
13.04.2023
0
4453
13.04.2023
0
1892
13.04.2023
0
3697
13.04.2023
0
2158
13.04.2023
0
2038
13.04.2023
0
7532
13.04.2023
0
2976
13.04.2023
0
5102
13.04.2023
0
1656
ТОП НОВОСТИ
08.04.2023
0
38644
08.04.2023
0
24185
08.04.2023
2
23979
11.04.2023
0
17404
11.04.2023
2
16960
10.04.2023
0
15810
13.04.2023
0
9948
09.04.2023
0
9765
08.04.2023
0
9019
Добавить комментарий