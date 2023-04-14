В якутском селе жестоко избили двух подростков: Было ли изнасилование?

«Ведь на видео мальчики признались, что насиловали девочку», — пишут они. «Не жалко», — считают некоторые.

Получается, что читатели за самосуд? Даже если бы изнасилование было, кто дал право двум взрослым парням вершить суд, выступая в роли судей и палачей одновременно?!

Ведь нетрезвый Афанасий Т. пытался одного из ребят утопить. Он три раза окунал ребёнка в реку, потом отбросил на глубину. Мальчик спасся только благодаря куртке, которая наполнилась воздухом и подняла его наверх.

Подробнее в материале наших коллег SAKHAPRESS