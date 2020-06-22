В якутском селе устраняют разлив топлива

21 июня в селе Аргахтах Среднеколымского улуса Якутии произошла утечка топлива из емкости дизельной электростанции. По предварительным данным, вытекло около 5 тонн топлива. Незамедлительно к устранению разлива приступила бригада Среднеколымского филиала АО «Сахаэнерго». Произведена перекачка топлива в резервные емкости. Устанавливается размер ущерба. Дизельная электростанция работает в штатном режиме.

Из Якутска в село Аргахтах вылетела рабочая группа АО «Сахаэнерго» и генеральный директор компании Гаврил Алексеев совместно с МЧС. В общей сложности состав рабочей группы 15 человек. Для обработки почвы будет доставлена 1 тонна сорбента, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).