В якутском селе установят точку коллективного пользования WiFi

20 февраля в Верхоянском улусе начался отчет правительства республики о работе в 2019 году. Рабочая группа во главе с вице-премьером Денисом БЕЛОЗЕРОВЫМ, разделившись на три группы, побывает в 23 населенных пунктах улуса, считая и участки.

Подгруппа под руководством Дениса Белозерова начала отчет с центра Эльгесского наслега – села Хайысардах. Жители села приветствуют включение Верхоянского района в число арктических и решение правительства республики по освобождению жителей Арктики Якутии от транспортного, земельного налогов и налога на имущество.

Самым актуальным для населения наслега является вопрос о строительстве новой котельной. Действующая котельная физически и морально устарела, поднимает температуру только до 60 градусов. Также жители Эльгесского наслега говорили о необходимости строительства нового детского сада. Кроме этого поступили предложения об улучшении сотовой связи. Жители пожаловались, что аккумуляторы бесперебойной подачи компании «Билайн» постоянно садятся, а сотовый оператор их еще ни разу не менял.

Директор школы Яна ГРИГОРЬЕВА подняла вопрос обновления перечня малокомплектных школ республики. В ответ Белозеров отметил, что Минобрнауки будет дано поручение об ускорении данной работы.

Радостной новостью для эльгесцев стало то, что что в марте этого года по линии ГУП ТЦТР в селе установят точку коллективного пользования WiFi, и у населения появится WhatsApp. Кроме того, жители села получат бесплатный доступ к порталу государственных услуг, официальному порталу органов власти и к главному медиапорталу республики ulus.media.

По планам ГУП ТЦТР к третьему кварталу планируется пилотный запуск проекта по организации трансляции IP TV, сельчане смогут бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов и телеканал НВК «Саха».

Оборудование, планирующееся к установке в Эльгесском наслеге, это новый проект ТЦТР, одобренный главой республики. Данное нововведение после апробации введут и в других селах Верхоянского района, а также во многих селах республики.