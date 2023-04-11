В якутском селе торговцы самовольно подняли цены на муку, крупы и макароны

Прокуратурой Алданского района по итогам проверки исполнения законодательства о ценообразовании выявлены факты завышения цен на социально-значимые продукты питания.

Установлено, что в с. Хатыстыр Алданского района тремя предпринимателями в нарушение требований закона превышены торговые надбавки на пшеничную муку до 44%, гречневую и рисовую крупу — до 29%, макаронные изделия — до 11%.

В целях устранения нарушений закона прокуратурой района внесены представления, в отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен на товары).

По результатам принятых мер прокурорского реагирования цены на продовольственные товары приведены в соответствие с установленными требованиями закона, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.