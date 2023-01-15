В якутском селе Тонгулах зафиксировано -62 градуса мороза

Photo by Aaron Burden on Unsplash Как сообщается в телеграм — канале ФГБУ «Якутское УГМС, сегодня в 6 утра зафиксирована температура -62 градуса в селе Тонгулахо в Горном улусе. Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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