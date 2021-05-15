В якутском селе сложилась традиция угощать пожилых в Николин день

В селе Немюгюнцы Хангаласского улуса вот уже пятый год, в Николин день, есть славная традиция угощать дарами Байаная пожилых людей. Как рассказал председатель Совета отцов наслега Кузьма Острелин, к мероприятию из года в год подключается все больше людей.

«Для нас, народа саха, Николин день символизирует новый год. Это радость людей, переживших суровую и долгую якутскую зиму, это радость весеннего обновления природы. Отрадно, что пять лет назад инициатива Совета отцов была поддержана наслежной администрацией, главой тогда работал Максим Васильев. К организации мероприятия из года в год принимают участие многие – администрация в лице главы Наума Устинова, женсовет, охотники, работники школы, матери и жены, — делится Кузьма Кузьмич. – Праздничный обед, разумеется, до пандемии коронавируса, готовили в школьной столовой, продуктами обеспечивали. Основная наша цель – чтобы наши пожилые земляки после долгой, холодной зимы приятно провели время за вкусной трапезой и разговорами».

Первый и последующие два года праздничное мероприятие в честь Николиного дня организовывали на местности, где проводится Ысыах. Для гостей торжества был предусмотрен трансфер. «Стол ежегодно ломился от яств якутской кухни: утиный суп, оладушки, различные национальные блюда. Хозяюшки наслега стараются каждый год порадовать наших старших товарищей», — продолжает один из идейных вдохновителей мероприятия. В прошлом году по понятным причинам мероприятие не провели. Однако, заядлые охотники все же смогли порадовать своих земляков добытой дичью. «Да, прошлый год внес свои коррективы в наше традиционное мероприятие. Поэтому уток мы доставляли по домам, бесконтактно».

Кузьма Кузьмич говорит, что население села, особенно в последние годы, активно вовлекается в общее дело. «Я как отец и председатель Совета отцов считаю, что мы подаем прекрасный пример нашим детям. Все мы будем старыми, и нам явно будет приятно внимание со стороны людей, которых ты помнишь еще детьми», — подытожил Острелин. Традиция угощать пожилых села Немюгюнцы продолжится и в этом году. Охотники раздадут утки своим землякам бесконтактно. Отметим, что многие наслега Хангаласского улуса присоединяются к акции.

